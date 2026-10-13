Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų svarstymas nukeltas į kitą savaitę

Antradienį vykusioje Seimo seniūnų sueigoje parlamentarė Edita Rudelienė teiravosi, kodėl praėjusią savaitę Sveikatos reikalų komitete (SRK) apsvarstytas projektas buvo išbrauktas iš plenarinio posėdžio darbotvarkės.
„Mes buvome įrašę, bet, pasirodo, kad kol užregistravo, nepraėjo reikiamas valandų skaičius“, – aiškino J. Olekas.
Pasak parlamento vadovo, projektą numatoma įtraukti į kito antradienio, spalio 20 d., Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkę.
Prieštaravimų dėl šio klausimo nukėlimo Seniūnų sueigoje neišsakyta.
ELTA primena, kad Vyriausybės inicijuotomis Pagalbinio apvaisinimo įstatymo ir susijusių teisės aktų pataisomis siekiama išplėsti pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumą, užtikrinti jų finansavimą nepriklausomai nuo asmenų šeiminės padėties bei suderinti teisinį reguliavimą su Konstitucija.
Įstatymo projektu numatoma sudaryti galimybes valstybės finansuojamas pagalbinio apvaisinimo paslaugas gauti ir vienišoms moterims, atitinkančioms nustatytas medicinines sąlygas.
Taip pat siūloma tobulinti vaisingumo išsaugojimo paslaugų teisinį reguliavimą, sudarant galimybes jomis pasinaudoti asmenims, kurių vaisingumui grėsmę kelia liga, sveikatos sutrikimai ar taikomas gydymas.
Šiuo metu naujiems pacientams pagalbinio apvaisinimo paslaugos neteikiamos, nes baigė galioti jų teikimą reglamentavusios nuostatos. Gydymą anksčiau pradėjusiems pacientams jos ir toliau teikiamos.
Spalio pradžioje Seimo SRK pritarė naujai Pagalbinio apvaisinimo įstatymo redakcijai. Komitetas nepritarė siūlymams atsisakyti galimybės pagalbinio apvaisinimo paslaugas teikti vienišoms moterims, tačiau taip pat nepalaikė iniciatyvos leisti šiomis paslaugomis naudotis neturint medicininių indikacijų.
Numatoma, kad dalis su vaisingumo išsaugojimu susijusių paslaugų finansavimo pakeitimų įsigaliotų nuo 2027 metų.
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