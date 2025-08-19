Paluckas išsikraustė iš premjerui skirtos rezidencijos Turniškėse

„Taip, Gintautas Paluckas iš rezidencijos išsikraustė“, – Eltai siųstame atsakyme teigė Vyriausybės kanceliarija.
Tuo metu kandidatė į premjeres Inga Ruginienė dar nenusprendė, ar keltųsi į Turniškes, jei jos kandidatūra būtų patvirtinta Seime. Pasak politikės, šiuo klausimu reikia pasitarti su šeima bei sulaukti parlamento sprendimo.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui G. Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
Naujausi komentarai