Paluckas iš Turniškių išsikraustys artimiausiu metu

„Iš ministro pirmininko pareigų atsistatydinęs Gintautas Paluckas iš rezidencijos Turniškėse išsikraustys artimiausiu metu“, – Eltai siųstame atsakyme teigė Vyriausybės kanceliarija.
Tuo metu socialdemokratų į premjeres deleguota Inga Ruginienė dar nenusprendė, ar keltųsi į Turniškes, jei jos kandidatūra būtų patvirtinta Seime. Pasak politikės, šiuo klausimu reikia pasitarti su šeima bei sulaukti parlamento sprendimo.
Socialdemokratė taip pat akcentavo, jog ji atkreips dėmesį ir į apgyvendinimo galimybių kainą – žada rinktis pigesnį variantą.
„Ir, be abejo, kaštai – kiek valstybei kainuos vienas ar kitas modelis. Vienareikšmiškai, turime pasirinkti tą modelį, kuris kainuos pigiau, kuris bus priimtinas ir sudarys geras sąlygas darbuotojams atlikti savo darbą, ir kuris, be abejo, bus komfortiškas mano šeimai“, – aiškino I. Ruginienė.
ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į Gintauto Palucko, praėjusią savaitę nusprendusio pasitraukti iš premjero posto, vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią Ingą Ruginienę.
Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė bei postą palikęs Vyriausybės vadovas Gintautas Paluckas buvo priėmę sprendimą savo kadencijos laikotarpiui persikelti į paskirtą rezidenciją Turniškėse. Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda tai padaryti atsisakė.
