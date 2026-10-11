Pareigas einantys politikai nebegalės būti apdovanojami Aleksandro Stulginskio žvaigžde

Už tai numatantį įstatymo pakeitimą šią savaitę vieningai balsavo 100 Seimo narių.
Iniciatyvos rengėjų teigimu, tokiu būdu siekiama užtikrinti objektyvų bei skaidrų šio apdovanojimo skyrimo procesą, išvengiant galimų politinio protekcionizmo atvejų.
Pataisos priimtos po to, kai Seimas šiemet už „didžiules pastangas ir nuopelnus, tvirtą laikyseną ginant Lietuvos ir visos Europos laisvę“ apdovanojimą skyrė Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui (Frydrichui Mercui), tačiau kol kas negali jo įteikti.
Kanclerio biuras Seimą informavo, jog apdovanojimų, kol eina pareigas, politikas nepriima.
Praėjusių metų balandį konservatorių kritikos sulaukė nutarimas A. Stulginskio žvaigždę skirti Nepriklausomybės Akto signatarui, Europos Parlamento nariui socialdemokratui Vyteniui Povilui Andriukaičiui.
Tuomet dalis Seimo narių aiškino, kad apdovanojimas politikui skirtas remiantis partiniu principu, o ne už nuopelnus.
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas yra siūlęs, jog ateityje Seimo Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisija pateiktų du kandidatus apdovanojimui gauti – vienas jų būtų nacionalinis, kitas – užsienio.
A. Stulginskio žvaigždė skiriama už indėlį puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas. Seimo 2020 metais įsteigtu apdovanojimu pagerbiama Steigiamojo Seimo pirmininko, ėjusio prezidento pareigas, A. Stulginskio asmenybė.
Šį apdovanojimą yra gavę buvę Seimo pirmininkai Česlovas Juršėnas ir Irena Degutienė, JAV senatorius Richardas Durbinas (Ričardas Durbinas), kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas, disidentė, vienuolė Felicija Nijolė Sadūnaitė (po mirties), Moldovos mokslų akademijos narys Valeriu Matei.
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