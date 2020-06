Parlamentarai vieningai prakalbo apie Lobizmo įstatymo pataisas

R. Karbauskis: pateikinėsime pataisas, šį kartą opozicija neišdrįs nepalaikyti

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis teigia, kad anksčiau Lobizmo įstatymo pataisų nebuvo įmanoma priimti, nes būtent opozicija palaikė asociacijų atstovus. R. Karbauskis taip pat tvirtina, kad Seime turi trapią daugumą, o opozicija nuolat ištraukinėja Seimo korteles, ir taip valdantieji neturi 71 balso priimti įstatymo.

„Su korupcija kovojančios nevyriausybinės organizacijos „Transparency International“ analizės rodo, kad mes savarankiškai patys daugiausiai rašome ir skelbiame savo darbotvarkes, nors tai yra neprivaloma Seime. Aš prisimenu procesą, kuomet mes sakėme, kad visus reikia pripažinti lobistais. Tai tuomet būtent labai aktyviai iš tų asociacijų buvo kalbama, kad tai bus pažeminimas, kad to nereikia daryti. Aš puikiai atsimenu, kad šiuos asociacijų atstovus palaikė labiausiai opozicija. Dar viena problema, kad valdantieji be opozicijos palaikymo nesurenka 71 Seimo nario balso. Mes jau daug įstatymų nepriimame būtent dėl to, kad jie ištraukia korteles, ir taip mes neturime 71 (balso). Tai belieka pasakyti, kad tai eilinis opozicijos triukas“, – Eltai sakė R. Karbauskis.

„Kokios mums pretenzijos gali būti, kuomet mes esame iniciatoriai skaidrinimo iniciatyvų? Skaidrumas ateina istoriškai, juk ne mes pirmi svarstėme Lobizmo įstatymus. Juk jų daugumos tuomet buvo, kuomet priėmė tokį įstatymą, koks jis yra dabar. Mūsų bandymai labai dažnai atsiremia į tai, kad mes esame priversti daryti kompromisus dėl to, kad neturėsime balsų priimti įstatymą“, – Eltai sakė „valstiečių“ lyderis.

R. Karbauskis taip pat tvirtina, kad dar šią kadenciją Seimas grįš prie svarstymo, jog politikams būtų privaloma deklaruoti visus susitikimus su verslo atstovais.

L. Kasčiūnas: priimti visi norėjo, bet valdantieji įstatymo pataisas laikė stalčiuose

Konservatorius Laurynas Kasčiūnas teigia, kad būtent Seimo valdantieji Lobizmo įstatymo pataisas šioje kadencijoje taip ir pralaikė Seimo stalčiuose.

„Mes tikrai esame už griežtesnį lobizmo reguliavimą – tai rodo ir mūsų pasiūlytos pataisos. Pataisos visuomet strigo dėl daugelio interesų, ir galiu taip pat pasakyti, kad niekuomet nebuvo politinės valios iš valdančiųjų pusės. Jie gi diktuoja darbotvarkes ir jie paguldė stalčiuose Lobizmo įstatymo projektą. Valdančiųjų iniciatyva yra ištraukti projektą ir manau, pirmiausia, tai jiems akmuo į jų daržą“, – Eltai sakė L. Kasčiūnas.

Dažnai tokie sukrėtimai atveria duris ir galimybių langą tokiems valingiems sprendimams.

„Dažnai tokie sukrėtimai atveria duris ir galimybių langą tokiems valingiems sprendimams. Bet faktas yra paprastas – darbotvarkę Seime diktuoja dauguma. Ji turi prisiimti atsakomybę, kodėl prieš metus prasidėjusios diskusijos dėl lobizmo veiklos dabar yra stalčiuje“, – sakė jis.

L. Kasčiūnas Eltai patvirtino, kad kartu su Emanueliu Zingeriu jau įregistravo Lobistinės veiklos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma įpareigoti juridinius asmenis, norinčius vykdyti lobistinę veiklą, registruotis lobistais.

„Atsiliepiant į situaciją, kuri išryškėjo, tai asocijuotos struktūros, prisidengdamos viešuoju interesu, iš esmės nedeklaruoja jokio lobistinio intereso ir iš esmės gali daryti įtaką. Ką mes siūlome, yra tai, kad juridiniai asmenys ar jų atstovai būtų prilyginti lobistams ir jiems įsigaliotų visa lobistinės veiklos kontrolės sistema. Kitaip tariant, jie turėtų registruotis ir turėti pažymėjimą, pildyti deklaracijas, su kuo jie susitiko ir kokiu tikslu susitiko, bei kokie yra šio kontakto interesai. Tai turėtų išskaidrinti šią situaciją, kad nebeliktų nedeklaruotų susitikimų“, – kalbėjo Seimo narys.

R. Budbergytė: būtina grįžti prie įstatymo pataisų

Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Rasa Budbergytė viliasi, kad dar šioje kadencijoje Seimas priims Lobizmo įstatymo pataisas.

„Mes iš tiesų matome būtinumą, kad reikia grįžti prie šių pataisų, nes tai, kas vakar atsitiko, yra įrodymas, kad tai reikalinga. Jei gerai atsimenu, mūsų frakcija buvo teikusi indėlį į lobizmo visų šių reikalų reglamentavimą ir reguliavimą. Mes tikrai galvojame, kad tai būtina padaryti ir sutvarkyti, kad būtų aiškumas ir galima būtų tiksliai elgtis pagal tą įstatymą, kad bet koks intereso gynimas būtų teisėtas ir aiškiai atskirtas. Manau, kad tam pritars ne tik valdantieji, bet ir kiti“, – Eltai teigė R. Budbergytė.

V. Čmilytė-Nielsen: stalčių vadovai yra valdančiųjų atstovai

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen pripažįsta, kad Lobizmo įstatymą reikia tobulinti, bet dar nežinanti, ar šioje kadencijoje Seimui pavyks pataisas priimti.

„Žiūrint, apie kokias pataisas kalbama. Įstatymas iš tikrųjų suformuluotas yra netobulai, jį tobulinti tikrai reikėtų. Matyt, dabar tai toks bendras klausimas, reikėtų žiūrėti konkrečiai, kokios pataisos ir apie kokius straipsnius kalba“, – teigė ji.

Kaip ir L. Kasčiūnas, V. Čmilytė-Nielsen taip pat stebisi, kad valdantieji pataisas daugiau nei metus pralaikė stalčiuje.

„Čia reikia klausti ir valdančiųjų, kodėl taip sudėtingai ir stalčiuose įstatymai atsirasdavo. Komitetų vadovai ir stalčių vadovai yra valdančiųjų atstovai. Pats įstatymo projektas yra sudėtingas dėl to, kad Lobistų sąraše buvo nemažai išimčių numatyta, kurie asmenys nebūtų į tą sąrašą įtraukiami. Tai dėl išimčių visuomet kyla nesutarimų. Iki šiol turime situaciją, kuomet kai kurių interesų grupių atstovai tiesiog nėra lobistai ir nėra laikomi lobistais, nors jų veikla ir atitinka lobistinę veiklą. Lietuvoje jau būnant lobistu iš karto atsiranda toks neigiamas krūvis, nors vakarietiškoje tradicijoje tai yra normalus savo interesų grupių atstovavimas“, – Eltai sakė ji.