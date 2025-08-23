Paskelbė, kada ketina pristatyti tyrimo dėl Palucko išvadas

Apie būsimo posėdžio darbotvarkėje numatytą klausimą Eltą informavo VTEK pirmininko pavaduotoja Virginija Aleksejūnė.
Pavasario pabaigoje pasirodžius pirmajam „Laisvės TV“ ir centro „Siena“ žurnalistiniam tyrimui apie tuometiniam premjerui G. Paluckui daliniai priklausančiai įmonei „Garnis“ suteiktą lengvatinę ILTE paskolą, politikas pats kreipėsi į VTEK, prašydamas išaiškinti, ar nesupainiojo viešų ir privačių interesų. Tai padaryti socialdemokratą paragino ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Vis tik, pasirodant vis daugiau žurnalistinių tyrimų apie G. Palucko verslą bei praeitį, liepos pabaigoje politikas pranešė atsistatydinantis iš Vyriausybės vadovo posto.
G. Paluckui atsistatydinus, vadovauti Ministrų kabinetui laikinai buvo paskirtas finansų ministras Rimantas Šadžius.
Kaip skelbta, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo, susijusio su bendrovės „Garnis“ įgyta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola. Tyrimas aprėpia ir G. Palucko brolio žmonos valdomą bendrovę „Dankora“, kuri galimai apgaule įgijo daugiau nei 136 tūkst. eurų Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos lėšų.
Naujausi komentarai