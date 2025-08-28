Paskirtoji premjerė: abu jie tikrai verti šios pozicijos

„Man su abiem būtų asmeniškai malonu ir gera dirbti. Abu jie tikrai verti šios pozicijos“, – Žinių radijui sakė I. Ruginienė.
Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas ketvirtadienį žada galutinį sprendimą dėl būsimojo Seimo pirmininko.
Naują koaliciją šią savaitę sudarė LSDP, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos parlamente turi 82 atstovus.
Pagal naująją sutartį socdemams atiteko Seimo pirmininko pareigybė.
Nepaisant to, kad koalicijos sutarties priede nurodyta, jog partneriai remia Juozo Oleko kandidatūrą į Seimo pirmininko pareigas, partija per prezidiumą ketvirtadienį spręs dėl būsimojo parlamento vadovo.
LSDP statutas numato, kad partijos pirmininko teikimu prezidiumas aptaria „partijos narių kandidatūras į Vyriausybės narių, Seimo valdybos narių“ ir kitas politinio pasitikėjimo pareigas.
Tačiau trečiadienį kalbėdama su BNS Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Rasa Budbergytė sakė, jog LSDP prezidiumas anksčiau nebuvo tinkamai aptaręs J. Oleko kandidatūros, ir pareiškė neatmetanti galimybės pati kandidatuoti į parlamento vadovus.
I. Ruginienė neatskleidė, kurį kandidatą į Seimo pirmininkus palaikytų.
„Šiandien turėsime galutines diskusijas, patikėkite, bus išrinktas geriausias Seimo pirmininkas“, – sakė paskirtoji premjerė.
„Aš turiu savo favoritą, bet, kaip ir sakau, abu yra tinkami šiai pozicijai“, – pridūrė ji.
Naujas Seimo pirmininkas turėtų būti renkamas rugsėjo 10 dieną, prasidėjus parlamento rudens sesijai. Dabar šias pareigas baigia eiti Saulius Skvernelis, tačiau jo vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į naują valdančiąją daugumą nebuvo pakviesta.
