Patarėjas: Jakubauskienė turi prezidento pasitikėjimą

„Prezidento nuomone, pasitikėjimas ministre yra jau dabar, ministrės darbų gausa tą įrodo, tie darbai yra tęstiniai, jie pradėti pavasarį, jų rezultatų dar nesimato, nes ne visi įstatymai yra priimti“, – pirmadienį po susitikimo su M. Jakubauskiene sakė Prezidentūros Ekonominės ir socialinės politikos grupė vadovas.
Anot jo, su kandidate į ministres aptartos didžiausios sveikatos apsaugos sistemos aktualijos ir problemos.
„Ilgos paslaugų laukimo eilės yra problema, žmogiškųjų išteklių stoka, ypač netolygus jų pasiskirstymas šalyje, taip pat egzistuoja finansiniai barjerai, kai pacientai norėdami greičiau gauti paslaugas, turi prisimokėti. Ten, kur dalyvauja Sveikatos draudimo fondo finansavimas, be abejo, turėtų visi vienodai greitai, kokybiškai gauti sveikatos priežiūros paslaugas“, – teigė V. Augustinavičius.
Anot jo, prezidentas atkreipė dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministerija pavasarį buvo labai aktyvi, teikė iniciatyvų, sprendžiant įsisenėjusias problemas.
„Prezidento nuomone, ypač svarbu gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą regionuose, išsaugoti ligonines regionuose. Tarp naujų priemonių prezidentas su kandidate aptarė, kad įmanoma tai įgyvendinti per tam tikro bazinio ligoninių finansavimo krepšelio koncepciją, kad paslaugų prieinamumas rajonuose išliktų geresnis“, – tvirtino patarėjas.
M. Jakubauskienė savo ruožtu sakė pristačiusi per devynis mėnesius padarytus darbus bei darbų kryptis ateičiai.
Pasak jos, šios kryptys – tai viešojo sektoriaus stiprinimas, paslaugų prieinamumo eilių mažinimas, sveikatos sistemos pasirengimas grėsmėms, regionų sveikatos politikos stiprinimas.
M. Jakubauskienė vadovauti Sveikatos apsaugos ministerijai atėjo iš akademinės bendruomenės.
Ją į ministrus deleguoja Lietuvos socialdemokratų partija, tačiau ji partijai nepriklauso.
Nauja Vyriausybė formuojama po ekspremjero Gintauto Palucko atsistatydinimo.
Socialdemokratė I. Ruginienė naująja Vyriausybės vadove paskirta praėjusią savaitę, Ministrų kabinetą ji turi suformuoti iki Seimo rudens sesijos pradžios rugsėjo 10 dieną.
