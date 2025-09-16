Patarėjas: kodėl prezidentas turėtų keisti savo poziciją?

„Prezidentas yra pasakęs ne vieną kartą savo savo poziciją ir mes visą laiką grįžtam prie to paties, ar prezidentas pakeis savo poziciją? Kodėl jis turėtų? Ar pasikeitė situacija kažkiek tai nuo to, kai prezidentas pasakė savo sprendimą ir pagrindė jį? (...) Aplinka nepasikeitė“, – antradienį Žinių radijui sakė šalies vadovo atstovas.
Prezidentui atmetus „Nemuno aušros“ teiktus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus, R. Žemaitaitis pareiškė, kad valdančiosios koalicijos sutartis neveikia.
Politikas teigė, kad „Nemuno aušra“ nemato galimybės dirbti valdančiojoje koalicijoje, jeigu neskiriami jos teikiami kandidatai. Kita vertus, R. Žemaitaitis neatmetė galimybės siūlyti naujus kandidatus į ministrus, tačiau pabrėžė, jog tokiu atveju tai bus partijos nariai.
