Pateikė naujausias žinias apie Valdo Adamkaus sveikatos būklę

Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis lieka gydymo įstaigoje.
„Prezidento gydymas tęsiamas, jis ir toliau lieka Santaros klinikose, kur jam užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra“, – pranešė gydymo įstaiga.
Praėjusią savaitę Prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, V. Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija.
Prezidentūra skelbė, kad operacija pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą.
Kaip rašė BNS, V. Adamkus metų pradžioje buvo paguldytas į Santaros klinikas, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra.
V. Adamkui šiuo metu yra 99 metai.
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