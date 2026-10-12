 Pateikė naujausias žinias apie Valdo Adamkaus sveikatos būklę

Pateikė naujausias žinias apie Valdo Adamkaus sveikatos būklę

2026-10-12 12:45
„Kauno dienos“, BNS inf.

Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos pasidalijo naujausia informacija apie kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus sveikatos būklę. 

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Valdas Adamkus
Valdas Adamkus / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis lieka gydymo įstaigoje.

„Prezidento gydymas tęsiamas, jis ir toliau lieka Santaros klinikose, kur jam užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra“, – pranešė gydymo įstaiga.

Praėjusią savaitę Prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, V. Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija.

Prezidentūra skelbė, kad operacija pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą.

Kaip rašė BNS, V. Adamkus metų pradžioje buvo paguldytas į Santaros klinikas, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra.

V. Adamkui šiuo metu yra 99 metai.

Šiame straipsnyje:
Valdas Adamkus
Valdas Adamkaus sveikatos būklė
Valdas Adamkus ligoninėje

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