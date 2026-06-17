Pavedimų kopijos rodo: Mindaugas Sinkevičius advokatui „čekiukų“ byloje išleido 9680 eurų

Dieną prieš M. Sinkevičius interviu BNS pažadėjo pateikti dokumentus, įrodančius, kad pats apmokėjo paslaugas, o po to jais pasidalijo su naujienų agentūra.
Kopijos rodo, kad M. Sinkevičius advokatų kontorai „Ellex Valiunas“ už jos partnerio Arūno Petrausko paslaugas susimokėjo per keturis pavedimus.
Pirmas 2420 eurų pavedimas darytas 2023 metų rugsėjo 14 dieną, po to 2024 metų vasario 26 dieną M. Sinkevičius pervedė 3630 eurų.
Tų pačių metų birželio 11 dieną politikas vėl pervedė 2420 eurų, o lapkričio 18 dieną – 1210 eurų.
Pavedimų kopijose matyti, kad juos atlieka M. Sinkevičius.
„Esu suinteresuotas atsakyti į visuomenėje kilusius klausimus dėl man teisines paslaugas teikusio advokato“, – BNS sakė politikas.
„Šie mokėjimai buvo susiję su skirtingomis teisinės gynybos stadijomis: ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, atstovavimu Kauno apygardos teisme, atstovavimu Lietuvos apeliaciniame teisme bei kasacinio skundo Lietuvos Aukščiausiajam Teismui parengimu. Visos išlaidos buvo apmokėtos mano asmeninėmis lėšomis“, – pridūrė jis.
Anksčiau interviu BNS M. Sinkevičius teigė iš „Ellex Valiunas“ negavęs jokių nuolaidų. Socialdemokratas sakė, kad bylinėjantis jam finansiškai padėjo šeimos nariai, pervedę jam pinigus per elektroninę bankininkystę.
Parlamentaras Rimantas Sinkevičius antradienį žurnalistams patvirtino finansiškai prisidėjęs prie pagalbos sūnui.
Pinigus bylinėjimosi eigoje M. Sinkevičius leido ne tik advokatui, bet ir turėjo sumokėti 12,5 tūkst. eurų baudą po 2024 metų nepalankaus apeliacinės instancijos teismo sprendimo.
Politikas taip pat kuriam laikui buvo nušalintas nuo Jonavos mero pareigų.
Tačiau pernai kovą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylą socdemo atžvilgiu nutraukė ir taip jis grįžo į pareigas bei aktyvią politiką. Jam grąžinta ir sumokėta bauda.
LRT dar prieš kelerius metus skelbė, kad M. Sinkevičius „Ellex Valiunas“ advokatą nusisamdė panašiu metu, kaip savivaldybės valdoma įmonė „Jonavos vandenys“ sudarė teisinių paslaugų sutartį su ta pačia kontora.
M. Sinkevičius neigė turėjęs įtakos „Jonavos vandenų“ sprendimui rinktis šią įmonę. Anot jo, jokios įtakos šiame procese nedarė ir jo sesuo, „Ellex Valiunas“ partnerė.
Kaip rašė BNS, M. Sinkevičius antradienį pranešė ketinantis perimti Vyriausybės vairą iš Ingos Ruginienės, taip tapdamas trečiuoju valdančiosios daugumos premjeru per kadenciją.
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