Pinskuvienė su brangiu žmogumi leidosi į dar nepatirtą nuotykį

Politikė kartu su mama leidosi į skrydį virš Nidos ir socialiniuose tinkluose su sekėjais pasidalijo žadą atėmusiais vaizdais.
„Mama ir dukra. Puikus laikas dviese. Akimirka, kuri liks širdyje ilgam“, – rašė politikė.
Kartu su mama Ž. Pinskuvienė pasijuto lyg pakilusios virš rutinos.
„Su mama pamatėme Nidą kitaip – iš aukštai. Su aerodromu Nidoje yra galimybė patirti tokią įspūdingą atrakciją, iš kurios atsiveria ne tik nepakartojami vaizdai, bet ir naujas jausmas – tarsi trumpam pakyli virš kasdienybės“, – patirtimi džiaugėsi Širvintų rajono merė.
Ž. Pinskuvienė dėkojo jas su mama paskraidinusiam profesionalui.
„Dėkingos pilotui Broniui už galimybę patirti šias nepamirštamas akimirkas. Tokie momentai primena, kad gražiausi prisiminimai gimsta kartu“, – rašė politikė.
LNK.lt primena, jog prieš pusantrų metų politikė socialiniuose tinkluose buvo pasidalijusi 2023 m. Kalėdų laikotarpiu daryta nuotrauka, kurioje moterys atrodė lyg sesės.
„Dvi sesės!“, „Abi be galo gražios, lyg seserys“, – po Ž. Pinskuvienės įrašu tada rašė komentatoriai.
