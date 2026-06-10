Po derybų su demokratais – žinia iš Mindaugo Sinkevičiaus

„Esminių nesutarimų, manau, neatrandame“, – trečiadienį po tris valandas trukusių pokalbių sakė jis.
Anot Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko, demokratai atėjo padarę namų darbus, pateikė savo programinių pasiūlymų tiek koalicijos sutarčiai, tiek Vyriausybės programai.
Laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius tvirtino, kad tarp jų yra paramos šeimai paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė pagalba tiems, kam jos reikia.
„Turinio diskusija mums yra svarbiausia. Ir aš tikrai esu dėkingas pirmiausia už kvietimą, bet antra, už tą konstruktyvią diskusiją, kai mes galėjome papunkčiui nuo labai sudėtingų iki gal paprastesnių punktų pereiti ir matyti, kad tai yra iš tiesų siūlymai, kurie yra centro kairės socialinės ekonomikos politikos, kurios Lietuvoje šiandien labai trūksta“, – po susitikimo žurnalistams kalbėjo demokratų lyderis.
„Manau, kad galimybių dirbti kartu ties ta programa, ties tais siūlymais yra. Aišku, dabar turime grįžti į savo bendruomenes, susižiūrėti, susiskaičiuoti, nes kaip ir sakiau, viena yra teikti siūlymus – mes puikiai suprantame, kad biudžetas nėra guminis ir taip pat reikalingi šaltiniai, tą mes taip pat esame pasižiūrėję. Tikiu, kad galime atsispirti nuo to“, – sakė jis.
Socialdemokratų vadovo teigimu, per pirmąjį oficialų susitikimą apie postus ir kas juos galėtų užimti, nekalbėta.
„Apie pavardes mes šiandien nešnekėjome. Mes kalbėjome apie pozicijas ir atsakomybes, kurios galėtų būti įdomios demokratams „Vardan Lietuvos“, ir apsikeitėme nuomonėmis, matymais. Išgirdau demokratų „Vardan Lietuvos“ siūlymus ir, sakykim, preferencijas politinėms pozicijoms, pareigybėms tiek Vyriausybėje, tiek Seime, bet dėl to nėra susitarimo“, – sakė M. Sinkevičius.
Anot jo, „demokratai turi daugiau ambicijų būti labiau matomi Vyriausybės sudėtyje“.
V. Sinkevičius savo ruožtu tvirtino, kad tik apsikeista matymais. Kita vertus, jo teigimu, koalicijos pasikeitimas nėra mechaninis veiksmas, kai vienos partijos turėtus postus užima kitos politinės jėgos atstovai. Juoba, kad reikia išklausyti ir trečiąjį partnerį – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą.
Socialdemokratų pirmininkas vylėsi, kad savaitės pabaigoje jau turėtų būti ryškesnių postūmių derybose.
BNS rašė, kad didžiausia valdančioji partija savaitgalį nutarė nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“ ir vietoj jos prisidėti prie daugumos pakvietė Demokratų sąjungą.
Demokratų valdyba antradienį vakare oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią.
Ketvirtadienį planuojamas jau trišalis – socialdemokratų, „valstiečių“ ir demokratų – derybininkų susitikimas.
Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai. Be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš LSDP, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
(be temos)
(be temos)
(be temos)