Po Hofmano teiginių apie patirtą „aušriečių“ vedlio spaudimą STT ėmėsi veiksmų

„STT, atsižvelgdama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl galimai daryto neteisėto poveikio laikinajam žemės ūkio ministrui, pradėjo informacijos vertinimą ir aplinkybių patikslinimą“, – trečiadienį nurodoma tarnybos komentare BNS.
„Įvertinus aplinkybes, bus priimtas procesinis sprendimas pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą“, – rašoma jame.
Kaip skelbė LRT, I. Hofmano teigimu, „aušriečių“ lyderis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus.
„Buvo raginimų, siūlymų keisti kai kuriuos pavaldžių tarnybų, institucijų vadovus, į ką aš atsakiau, kad vadovai bus vertinami pagal darbo rezultatus, o ne pagal kažkieno norus ar pagal tai, kokia prieš tai buvusi politinė vadovybė juos paskyrė“, – LRT sakė I. Hofmanas.
R. Žemaitaičiui apkaltinus Žemės ūkio ministerijos darbuotojas laiką leidžiant ne darbe, o grožio salonuose ir dirbant su pižamomis nuotoliniu būdu, I. Hofmanas tai vadino šmeižtu.
I. Hofmanas ministru nebedirbs, nes jį delegavusi partija „Nemuno aušra“ nusprendė į ministerijos vadovus siūlyti viceministrą Andrių Palionį.
