Po Hofmano teiginių apie patirtą „aušriečių“ vedlio spaudimą STT ėmėsi veiksmų

2025-09-03 09:36
Augustas Stankevičius (BNS)

Dėl laikinojo žemės ūkio ministro Igno Hofmano teiginių apie patirtą „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio spaudimą Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo aplinkybių patikslinimą.

Ignas Hofmanas
Ignas Hofmanas / P. Adamovič / BNS nuotr.

„STT, atsižvelgdama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl galimai daryto neteisėto poveikio laikinajam žemės ūkio ministrui, pradėjo informacijos vertinimą ir aplinkybių patikslinimą“, – trečiadienį nurodoma tarnybos komentare BNS.

„Įvertinus aplinkybes, bus priimtas procesinis sprendimas pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą“, – rašoma jame.

Kaip skelbė LRT, I. Hofmano teigimu, „aušriečių“ lyderis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus.

„Buvo raginimų, siūlymų keisti kai kuriuos pavaldžių tarnybų, institucijų vadovus, į ką aš atsakiau, kad vadovai bus vertinami pagal darbo rezultatus, o ne pagal kažkieno norus ar pagal tai, kokia prieš tai buvusi politinė vadovybė juos paskyrė“, – LRT sakė I. Hofmanas.

R. Žemaitaičiui apkaltinus Žemės ūkio ministerijos darbuotojas laiką leidžiant ne darbe, o grožio salonuose ir dirbant su pižamomis nuotoliniu būdu, I. Hofmanas tai vadino šmeižtu.

I. Hofmanas ministru nebedirbs, nes jį delegavusi partija „Nemuno aušra“ nusprendė į ministerijos vadovus siūlyti viceministrą Andrių Palionį.

dušanski smarvė
Ar tie juodaakiai specialiai Lietuvoje kelia šaršalą?
