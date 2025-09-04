Po JAV prezidento pareiškimo – Budrio sveikinimas

„Kuo daugiau ryšių regione, kuo daugiau tų sąjungininkų saitų patvirtinimų mes turim čia, regione, tuo yra geriau“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė K. Budrys.
Lenkijos naująjį prezidentą Karolį Nawrockį Baltuosiuose rūmuose priėmęs D. Trumpas užsiminė galintis Lenkijoje dislokuoti daugiau karių, nei ten yra dabar.
Tai pozityviai nuteikia JAV sąjungininkes Vidurio ir Rytų Europoje, nerimaujančias, kuo baigsis Vašingtono vykdoma karių dislokavimo visame pasaulyje peržiūra.
„Esame alkani įvairiems ženklams iš JAV, kad tos pajėgos nebus mažinamos, kad JAV lygiai taip pat mato, kokią milžinišką pridėtinę vertę stabilumui ir taikai Aljanse tai duoda“, – teigė K. Budrys.
Šiuo metu Lenkijoje yra dislokuoti apie 8 tūkst. JAV karių, Lietuvoje jų yra apie tūkstantį.
