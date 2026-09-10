Po kalbų apie „cementovkę“ – socialdemokrato reakcija: jei gerai dirbo, tai turi galimybę ir paošti

Kiekvieną trečiadienį į Vyriausybę suvažiuoja visi ministrai, sprendžia šalies problemas, o prie durų laukia būrys žurnalistų. Tačiau šį trečiadienį – ramybė, nes visi ministrai posėdžiauja Klaipėdoje.
M. Sinkevičiaus Vyriausybė pradeda išvažiuojamuosius posėdžius. Tačiau opozicija atkreipia dėmesį, kad visas Ministrų kabinetas į pajūrį išvyko dviem dienoms – Klaipėdoje ir vakarieniavo, ir nakvojo. Todėl konservatoriai šmaikštauja, kad vakare galėjo būti ir linksmesnė programa.
„Vyriausybė patvirtinta buvo tik vasarą, galbūt kartu dar nebuvo rimtai susėdę, susitikę. O mes žinome iš studijų laikų, kad susicementuoti visada svarbu ir šaunu. Tai galbūt šalia darbinių dalykų yra ir „cementovkė“, – svarstė konservatorių atstovas Laurynas Kasčiūnas.
„Na, jeigu darbas yra linksmybės, tai linksminomės“, – į klausimą, ar vakare linksminosi, atsakė M. Sinkevičius.
Ministras Juras Taminskas atsakė panašiai.
„Na, jeigu darbas yra linksmybės, tai man tada konservatorių gaila“, – sakė J. Taminskas.
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Vyriausybė skelbia, kad išvažiuojamojo posėdžio tikslas – iš arčiau pamatyti Klaipėdos regiono problemas ir išgirsti savivaldos, verslo bei akademinės bendruomenės atstovus.
„Pirmas visos Vyriausybės vizitas ir Vyriausybės posėdis čia. Tai ne apžvalginė poilsinė kelionė. Tai Vyriausybės posėdis, susitikimai su universitetu, verslo bendruomene, regiono merais“, – aiškino M. Sinkevičius.
„Mes ir anksčiau labai gerai buvome pažįstami. Mums nereikia važiuoti į regioną tam, kad susipažintume tarpusavyje. Mes važiavome į regioną dirbti“, – tikino J. Taminskas.
„Jokių čia „cementovkių“. Kaip matote, dirbame darbingai“, – pridūrė finansų ministras Taurimas Valys.
Anot Vyriausybės, dviejų dienų transportui numatyta iki 2 tūkst. eurų, maitinimui – iki 3 tūkst. eurų. Premjero ir jį lydinčios delegacijos nakvynė kainavo apie 700 eurų, o dienpinigiams skirta apie 300 eurų. Ministrų nakvynės ir dienpinigių išlaidas apmoka jų ministerijos.
Seimo nariai į galimą vakarinę programą žvelgia su humoru.
„Kas gali paneigti arba kas gali patvirtinti? Jeigu gerai darbus nuveikė, tai turi galimybę ir paošti“, – svarstė Seimo narys Algirdas Sysas.
Į daug komandiruočių vykstantis konservatorius Žygimantas Pavilionis sako, kad „cementuotis“ reikėtų ne tarpusavyje, o su užsienio politikais.
„Jeigu geri tarp savų ir žiūri į tą pačią šaltą jūrą, tai ji šiltesnė nepasidarys“, – ironizavo Ž. Pavilionis.
Tačiau socialdemokratas Remigijus Motuzas primena, kad vakarinę programą mėgsta ne tik valdantieji.
„Kiek aš važiuoju į komandiruotes, sakyčiau, kad mėgsta ir opozicija, ir konservatoriai taip pat mėgsta. Gal net labiau“, – sakė R. Motuzas.
Paklaustas, kuris ministras linksmiausias ir su kuriuo būtų galima atsipalaiduoti, Ž. Pavilionis tikino dar neturėjęs progos to išsiaiškinti.
„Aš manau, jam (red. past. Kęstučiui Budriui) tik šukuosena rūpi. Tokie žmonės negeria. Niekada nesėdėjau su juo (red. past. premjeru) prie bendro stalo. Gal dar pasikviesiu“, – juokavo Ž. Pavilionis.
Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga opozicijos kritiką dėl „cementovkės“ vadina buka.
„Už tai reikėtų girti Vyriausybę ir skatinti, kad ji daugiau matytų regionus, ne tik vieną ar du miestus Lietuvoje, nes jų yra daugiau“, – sakė A. Veryga.
M. Sinkevičius su konservatorių lyderiu L. Kasčiūnu taikos planą sudarė penktadienį. Tačiau apie „cementovkę“ prabilęs L. Kasčiūnas nesutinka, kad politinės paliaubos truko vos penkias dienas. Sako, kai premjeras grįš, paklaus, kaip sekėsi.
„Kokie įspūdžiai, gal kokių patarimų turės, kas iš ministrų įdomiausiai šventė „cementovkę“. Juokauju. Turbūt visi buvo labai rimti ir vakare skaitė knygas“, – šmaikštavo L. Kasčiūnas.
(be temos)