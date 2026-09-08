Po kratų – Puchovičiaus reakcija

„Viskas yra gerai. Aišku, pažadino pareigūnai ryte šeimą. Atvažiavo, pažiūrėjo, ar nėra dokumentų papildomų, kurių reikia tyrimui, paėmė telefoną, kompiuterį. Kratos įvyko kultūringai, pareigūnai atliko savo darbą“, – LRT radijui antradienį sakė politikas.
Kratos atliktos pas penkis iš 11 „aušriečių“ valdybos narių bei Seimo narių – R. Puchovičių, Kęstutį Bilių, Liną Šukytę-Korsakę, Tadą Sadauskį bei Daivą Žebelienę.
Prokuratūra nurodė, kad tokių veiksmų imtasi atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl automobilių nuomos „Nemuno aušrai“ aplinkybių.
Viskas yra gerai. Aišku, pažadino pareigūnai ryte šeimą. Atvažiavo, pažiūrėjo, ar nėra dokumentų papildomų, kurių reikia tyrimui, paėmė telefoną, kompiuterį.
„Man jokių įtarimų nebuvo pateikta, nes mano mašina nebuvo nuomojama, turbūt renka informaciją ir tiek. Kažko stebuklingo neįvyko“, – tikino R. Puchovičius.
Kratas vykdė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
Vykdant šį tyrimą, kratos gegužę buvo atliktos ir „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje.
Tyrimas atliekamas aiškinantis, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nuomojant savo automobilius partijai ir kartu šiuos automobilius naudojant jiems patiems.
Kol kas įtarimai niekam nepareikšti.
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