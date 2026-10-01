Po naujausio Rusijos grasinimo – Gitano Nausėdos reakcija

„Žinote, šiuo aspektu Rusija mažai kuo mus stebina. Atrodo, kad ji tikrai jaučiasi įsprausta į kampą, ir šitoje vietoje tikrai desperatiškų pareiškimų gausa pastaruoju metu akivaizdžiai matoma. Šis buvo vienas iš tokių“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė šalies vadovas.
Taip prezidentas kalbėjo po to, kai Rusijos ambasada Belgijoje šią savaitę socialinio tinklo „X“ įraše nurodė, kad Maskva esą pasirengusi panaudoti visą savo turimą ginkluotės arsenalą, jei NATO šalys mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios šalies dalies.
Viešame pareiškime kalbama, neva NATO Baltijos regione nuolat mėgina kurti naujas grėsmes Rusijos laivynui ir atvirai modeliuoja konkrečius Kaliningrado srities atskyrimo scenarijus.
Šiemet tai ne pirmas kartas, kai Maskvos propaganda NATO ar Aljanso valstybes kaltina planais įvykdyti Kaliningrado blokadą ar užimti šį regioną.
Gegužę Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas aiškino, jog Maskva yra pajėgi sunaikinti tuos, kurie bandys užpulti eksklavą.
Pasak G. Nausėdos, NATO yra gynybinė organizacija, kuri niekada neplanavo, neplanuoja ir neplanuos imtis agresyvių veiksmų Kaliningrado klausimu.
„Lietuva savo ruožtu, kaip valstybė, per kurią vyksta Rusijos tranzitas, ir toliau yra įsipareigojusi atlikti savo, kaip tranzitinės šalies, vaidmenį pagal visus tarptautinius įsipareigojimus“, – pridūrė prezidentas.
„Man atrodo, kad reikėtų šiuo aspektu tiesiog suprasti, kad Rusija yra dabar tokioje būklėje, kai tokiais pranešimais svaidysis dažniau, bet mums tikrai nereikėtų pasiduoti provokacijoms ir turėti labai savus aiškius atsakymus“, – sakė G. Nausėda.
Naujausi komentarai