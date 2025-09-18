Po pokalbio Prezidentūroje koalicijos partneriai peržiūri ministerijų pasidalijimą

Ketvirtadienio pavakare dėl to įvyko Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdybos posėdis.
„Yra išreikštas, sakykime, toks išėjimo kelias apie ministerijų mainus, pasikeitimas. Dabar vyks toliau diskusija“, – po LSDP valdybos posėdžio BNS sakė jos narys parlamentaras Robertas Kaunas.
Jo teigimu, dar nėra sutarta, kaip gali keistis partijų atsakomybės už ministerijas.
„Nesinori užbėgti įvykiams už akių, nes mainai gali būti ir tarp trijų koalicijos partnerių, mainai gali būti ir tarp dviejų koalicijos partnerių. Šitie variantai yra visi įmanomi“, – sakė socialdemokratas.
„Dabar tiesiog valdyboje aptariame, kokia yra mūsų pozicija, kad pirmininkas arba koalicinė taryba galėtų atstovauti socialdemokratams“, – teigė jis.
Anot R. Kauno, sprendimus norima priimti kuo greičiau, partneriai dėl to tarsis artimiausiomis dienomis.
Pagal rugpjūtį pasirašytą koalicinį susitarimą LSDP frakcija prisiima atsakomybę deleguoti ministrus į Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos, Susisiekimo, Sveikatos, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio bei Vidaus reikalų ministerijas.
Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijos, pagal sutarties priedą, atiteko Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.
„Nemuno aušros” frakcija turėjo parinkti kandidatus į aplinkos, energetikos ir žemės ūkio ministerijas.
Rugsėjo 9 dieną prezidentas paskyrė 12 iš 14 paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės pateiktų ministrų, įskaitant ir žemės ūkio.
Rugsėjo 15 dieną valstybės vadovas atmetė „Nemuno aušros“ į aplinkos ministrus siūlytą Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į energetikos, nes šie neįtikino, kad tinkamai gins viešąjį interesą.
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigė per susitikimą Prezidentūroje G. Nausėdai ir koalicijos partneriams naujus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus. Tačiau pokalbio dalyviai sutarė, kad vis dėlto galbūt reikėtų peržiūrėti ministerijų pasidalijimą.
Po šio susitikimo „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga, paklaustas apie galimą ministerijų pasikeitimą, tokios galimybės neatmetė, tačiau sakė, jog apie tai partijos viduje diskutuota dar nebuvo, todėl priimant sprendimą tektų konsultuotis su partiečiais.
„Nieko negali atmesti gyvenime. Gal...“, – kalbėjo „valstiečių“ vedlys.
„Negaliu pasakyti šiandien. Viskas priklausys, ar tiks („Nemuno aušros“ į ministrus siūlomi – BNS) kandidatai, ar netiks, kokie bus premjerės vertinimai“, – svarstė jis.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo rugpjūtį valdančiąją koaliciją suformavo Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
