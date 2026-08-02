Po romantinių santykių skandalo kalėjime – ministrės reakcija: vertins pareigūnų atsparumą

Anot jos, nuteistieji neretai naudoja manipuliacines schemas, todėl svarbu įvertinti, ar pareigūnai pasirengę tokioms situacijoms.
„Norime surinkti informaciją ir įvertinti, ar iš tikrųjų pakanka mūsų pareigūnams psichologinio atsparumo mokymų“, – BNS šią savaitę teigė ministrė.
„Kadangi susitinka labai dažnai pareigūnai ir nuteistieji, tai tikrai yra reikalingi tam tikri mokymai, ir juos turi užtikrinti kiekvieno kalėjimo vadovybė ir Lietuvos kalėjimų tarnybos centrinis vadovas, kad jų pakaktų, kad tą atsparumą turėtų ir atliktų pareigūnai tik tokius veiksmus, kurie priklauso pagal jų paskirtį – arba kontrolės, arba resocializacijos“, – kalbėjo R. Tamašunienė.
Kaip rašė BNS, Lietuvos kalėjimų tarnyba pirmadienį pranešė, kad per liepą dėl artimų, romantinių ir intymių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą.
Dėl nustatytų rizikų Vilniaus kalėjimo viršininkas kartu su Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnais inicijavo Vilniaus kalėjimo patalpų patikrinimus, kurių metu buvo rastas ir didelis kiekis draudžiamų daiktų.
Pasitelkus tarnybos Prevencinės grupės pareigūnus, nuteistųjų kamerose aptikta mobiliojo ryšio telefonų, peilis ir kiti neleistini daiktai. Taip pat nustatyta atvejų, kai buvo viršytas leistinas daiktų kiekis.
Ministrės teigimu, pareigūnai nuolat susiduria su bandymais įvairiais būdais perduoti nuteistiesiems neleistinus daiktus, tačiau jų aptikimas rodo, kad kontrolės mechanizmai veikia ir pažeidimai yra nustatomi.
„Visi žino, kokie daiktai yra neleistini ir draudžiami, tačiau giminių lankymosi metu, vizitų metu iš tikrųjų mūsų pareigūnai susiduria su labai išradingais būdais, kaip įvairūs draudžiami daiktai yra perduodami nuteistiesiems – netgi šaudant per tvorą tais daiktais iš išorės“, – kalbėjo ministrė.
„Tokie dalykai nepuošia visos Lietuvos kalėjimų tarnybos. Bet, kita vertus, matome, kad visos blogybės nėra kažkur paslepiamos, apie jas kalbama. Ir tai turbūt taip pat yra didelė prevencinė priemonė, nes viename kalėjime kai vyksta, tikrai pasitemps visi kiti kalėjimai dėl tokių dalykų mažėjimo“, – pabrėžė ji.
R. Tamašunienė patikino, kad kiekvienu tokiu atveju kalėjime atliekamas tarnybinis tyrimas, kurio metu aiškinamasi pareigūnų atsakomybė ir sprendžiama dėl jų galimybės toliau eiti pareigas.
Savo ruožtu Lietuvos kalėjimų tarnyba pranešė, jog dėl incidento Vilniaus kalėjime ketina atlikti ir atleistų pareigūnių veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)