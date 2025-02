Po Trumpo pokalbio su Putinu – Budrio reakcija: turime nustoti mykti

Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui trečiadienį pirmą kartą šioje kadencijoje pasikalbėjus su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir sutarus susitikti aptarti galimą taiką Ukrainoje.

„Mums reikia sustabdyti agresiją, o ne tik nutraukti karinius veiksmus mūšio lauke. Sustabdyti agresiją, reiškia neduoti agresoriui nieko pasiimti iš jau įvykdytų nusikaltimų“, – sakė K. Budrys.

Pasak jo, atsakomybės klausimas dėl karo Ukrainoje „taip pat svarbus“.

„Ukraina turi gauti ilgalaikę ir saugią aplinką – ilgalaikę taiką“, – teigė ministras.

D. Trumpas pokalbį su V. Putinu apibūdino kaip „ilgą ir labai produktyvų“. Jis sakė su Rusijos vadovu sutaręs nedelsiant pradėti derybas dėl beveik trejus metus trunkančios Rusijos invazijos į Ukrainą užbaigimo.

D. Trumpas nurodė, kad jo susitikimas su Rusijos prezidentu dėl karo Ukrainoje užbaigimo gali įvykti Saudo Arabijoje.

JAV ir Rusijos prezidentų pokalbis ir užsienyje sukėlė susirūpinimą, kad Ukraina nebus įtraukta į derybas dėl savo likimo, o D. Trumpas pareiškė, kad Kyjivo noras prisijungti prie NATO yra „nepraktiškas“.

„Jeigu kalbame apie kažką, kas bus trapu ir net patys netikime, kad tęsis ilgiau negu metus ar dvejus, tai nėra taika ar saugumo garantijos“, – kalbėjo K. Budrys.

Pasak jo, Ukrainai turi būti suteikiama karinė, ekonominė parama, o „Rusijos karinė mašina“ – silpninama, įvedant daugiau sankcijų.

„Turime nustoti mykti ir kalbėti apie atominės energetikos įmones ir susijusius asmenis“, – sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

Pasak jo, derybose dėl taikos „nieko nereikia nuiminėt (nuo stalo – BNS) šiuo metu“.

„Kalbant apie Ukrainos narystę NATO, dar kartą pakartosiu, nes niekas nebuvo kitaip atsakęs, kad galimas kitas sprendimas – greitesnis, pigesnis, paprastesnis, ilgalaikiškesnis. NATO veikia 75 metus, Aljansas yra efektyvus, gebantis atgrasyti, Ukraina būdama jo dalimi gautų visas tas pačias garantijas“, – kalbėjo K. Budrys.

„Jeigu yra kokie nors kiti variantai, galime apie juos šnekėti, neturint kitų variantų, nereikia nuo stalo nuimti pačių efektyviausių“, – pridūrė jis.

Ministras teigė, kad artimiausiu metu „matysime daug ko“.

„Neturėtume kiekvieną kartą giliai užsifiksuoti ir užsikomentuoti ties nuotrauka“, – sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

Šią savaitę Briuselyje lankęsis naujasis JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) trečiadienį pareiškė, kad Vašingtonas nedislokuos karių Ukrainoje pagal jokį taikos susitarimą ir kad Ukrainai atgauti visą savo žemę ar įstoti į NATO nėra realu.

P. Hegsethas, išdėstęs D. Trumpo raudonąsias linijas ir reikalavimus, ragino Europą didinti paramą Ukrainai ir išlaidas savo pačios gynybai.

D. Trumpas per savo rinkimų kampaniją pažadėjo nutraukti kovas per 24 valandas, vėliau šį pažadą pakeitė – teigė nutrauksiąs karą per pusmetį nuo atėjimo į valdžią.