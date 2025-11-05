Po VRM patikslinimo: Kondratovičius susipainiojo

„Ministras V. Kondratovičius žiniasklaidai pateikė informaciją apie Lietuvos kariuomenės radaruose pastebėtą objektą prie Lietuvos–Baltarusijos sienos ir pažymėjo, kad dėl to buvo pakeltos NATO oro policijos pajėgos. Naikintuvų pilotai Lietuvos oro erdvėje nieko įtartino neaptiko“, – nurodė ministerija.
„Panašiu metu šalia Vilniaus oro uosto Viešojo saugumo tarnyba fiksavo civilinį droną, dėl kurio laikinai buvo sustabdytas orlaivių eismas oro uoste. Dėl šio įvykio nebuvo keliami naikintuvai“, – pridūrė ji.
Trečiadienį ryte tarp 9.50 val. ir 10.18 val. buvo laikinai uždarytas Vilniaus oro uostas. Lietuvos oro uostų (LTOU) teigimu, pirminėmis žiniomis, sprendimą lėmė užfiksuotas dronas oro uosto teritorijoje.
Dėl šio įvykio nebuvo keliami naikintuvai.
Vidaus reikalų ministras, žurnalistų paklaustas apie šį įvykį, teigė, kad atlikus oro erdvės patikrinimą paaiškėjo, jog drono nebuvo.
„Nieko nebuvo, niekas nieko neaptiko. Vieni radarai rodo, kad yra kažkoks judėjimas, bet labai lėtas, būdingas galbūt dronui arba būdingas, tarkime, oro balionui. Tačiau nebuvo atrasta kažko, buvo patikrintas dangus, pakelta oro policija, patikrinome. Viskas tvarkoje, atnaujinome darbą“, – teigė jis.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus oro uostų veiklą sutrikdė fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
