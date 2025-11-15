 Sulaikytas droną šalia Vilniaus oro uosto pakėlęs asmuo

Sulaikytas droną šalia Vilniaus oro uosto pakėlęs asmuo

2025-11-15 17:32
Karolina Konopackienė (ELTA)

Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnai šeštadienį sulaikė šalia Vilniaus oro uosto droną leidusį operatorių.

Sulaikytas droną šalia Vilniaus oro uosto pakėlęs asmuo
Sulaikytas droną šalia Vilniaus oro uosto pakėlęs asmuo / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Pasak tarnybos, bepilotis orlaivis draudžiamoje skrydžių zonoje, Dusinėnų gatvėje, buvo pastebėtas vidurdienį. Jį užfiksavus VST sistemai „Fly Safe“, pareigūnai nedelsiant išvyko į įvykio vietą.

„Reaguojant į pažeidimą į įvykio vietą nedelsiant išvyko Viešojo saugumo tarnybos Specialiųjų užduočių grupės pareigūnai ir nors netrukus dronas dingo iš sistemos matomumo lauko, ekipažas, tiksliai nustatęs adresą, 12.07 val. sulaikė drono operatorių“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė taryba.

VST nurodė, kad sulaikytas asmuo vėliau buvo perduotas Karo policijai. Anot tarnybos, pažeidėjas gynėsi nežinojęs, kad šioje vietoje leisti bepiločius orlaivius draudžiama.

Asmens atžvilgiu pradėta administracinė teisena.

Tarnyba taip pat pažymėjo, kad incidentas oro uosto veiklos nenutraukė.

Šiame straipsnyje:
dronas
Vilniaus oro uostas
sulaikytas asmuo

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Linčas
Vietoje reikėjo pasiutusį šunį nuteisti.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų