Premjerė apie į Lietuvą plūstančius migrantus : tai – hibridinė agresija

„Patį procesą vertiname kaip hibridinę agresiją, kuri nukreipta ne prieš Lietuvą, o prieš visą Europos Sąjungą. Tam pagrindas yra visos ES, taip pat ir Lietuvos, principinga pozicija dėl suklastotų rinkimų rezultatų, represijų prieš pilietinę visuomenę ir žmogaus teisių aktyvistus“, – per spaudos konferenciją trečiadienį sakė premjerė.

Ji pažymėjo, kad „nelegalių migrantų srautų organizavime dalyvauja ir aktyviai, ir pasyviai, Baltarusijos režimo institucijos“.

„Sąlygos kirsti sieną yra sudaromos sąmoningai, ir už to matytume, be kita ko, tikslą sukelti žalą mūsų valstybei, destabilizuoti padėtį. Ypatingai šita situacija yra jautri dėl to, kad karinės pratybos, kurios pradedamos vykdyti šią vasarą ir rudenį, „Zapad“, yra papildomas kontekstas, kurį būtina turėti omenyje“, – sakė I. Šimonytė.

Pasak jos, siekiant suvaldyti situaciją pasitelkiamos kariuomenės pajėgos, jos fiziškai padidins tvarką pasienyje prižiūrinčių žmonių skaičių.

„Taip pat bus pradėtas papildomo fizinio barjero, kuri skiria Lietuvą ir Baltarusiją, diegimas, kuris būtų ir tam tikras ženklas ir tam tikras atgrasymo veiksmas nelegalių migracijos srautų organizatoriams“, – teigė Vyriausybės vadovė.

Taip pat Vyriausybė penktadienį planuoja patvirtinti įstatymų projektus, kuriuos teiks Seimui prašydami svarstyti ypatingos skubos tvarka, dėl trumpesnių prieglobsčio prašymo procedūrų. Dėl to kitą savaitę planuojama šaukti neeilinę Seimo sesiją.

„Vyriausybė penktadienį planuoja patvirtinti įstatymų projektus, kurie supaprastintų ir pagreitintų prieglobsčio nagrinėjimo procedūras, kadangi jomis yra taip pat piktnaudžiaujama, kartais vilkinant laiką, bandant išnaudoti procesiniams veiksmams ir per tą laiką galbūt tikintis palikti Lietuvos teritoriją“, – kalbėjo premjerė.

Ji taip pat informavo, kad kitą savaitę vyksta į Graikiją susipažinti su šios patirtimi tvarkantis su nelegalių migrantų srautais.

„Graikijos patirtis susidūrus su panašiai nemenku spaudimu nelegalios migracijos galėtų pasitarnauti mūsų institucijų efektyviems veiksmams“, – sakė premjerė.

Iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija jau sulaikyta daugiau kaip 1,4 tūkst. neteisėtų migrantų, didžioji jų dalis – iš Artimųjų Rytų ir Afrikos valstybių.

Dėl smarkiai išaugusio migrantų iš Baltarusijos srauto Vyriausybė penktadienį valstybės mastu paskelbė ekstremaliąją situaciją. Lietuvos pareigūnai teigia, kad tai – organizuota Baltarusijos režimo akcija prieš Lietuvą.