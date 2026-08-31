Po žinios apie „Nemuno aušros“ atlygį Matjošaitytei – VRK atsakas

„Politinė partija „Nemuno aušra“ nėra registravusi išlaidų Laurai Matjošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei einamojoje veikloje“, – žurnalistams pirmadienį sakė VRK pirmininkė Lina Petronienė.
Jos teigimu, tokią išvadą institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus.
L. Petronienė negalėjo pasakyti, ar L. Matjošaitytė turėjo nusišalinti dėl klausimų, susijusių su „Nemuno aušra“.
„Jeigu yra tam tikri ryšiai, sprendimo priėmimo momentu Vyriausiosios rinkimų komisijos narys iškelia klausimą dėl nusišalinimo, įvardija priežastis ir komisija sprendžia dėl nusišalinimo. Šiuo atveju to padaryta nebuvo, bet aš tikrai nežinau, kokia ta situacija buvo – čia jau reikėtų klausti jos pačios“, – sakė L. Petronienė.
Pasak jos, VRK neturi duomenų, kad L. Matjošaitytė būtų konsultavusi „Nemuno aušrą“ būdama komisijos nare, tačiau paviešinta informacija apskritai daro žalą komisijos reputacijai.
„Visos publikacijos apie VRK narius, net jeigu kalbama apie veiksmus, kuriuos jie atliko nebūdami komisijos nariai, dirbdami kitose institucijose ir užimdami kitas pareigas, tikrai manau, kad yra tam tikra žala mūsų komisijai“, – kalbėjo VRK pirmininkė.
„Kadangi mūsų komisija rengia, organizuoja rinkimus, šitoje vietoje labai svarbu ir sąžiningumas, ir skaidrumas, ir vienodas visų politinės kampanijos dalyvių vertinimas, tai tokios abejonės, žinoma, kad yra mums žala“, – pažymėjo ji.
L. Petronienė taip pat sakė, kad komisijos nario atstatydinimas nėra VRK kompetencijos klausimas, apie galimybę L. Matjošaitytei palikti pareigas pirmininkė su ja nekalbėjusi.
„Pati VRK paskyrime nedalyvauja, nevertina kandidatūrų, jų neparengia. Kadangi Seimas balsuoja, tai šie klausimai nėra susiję su mumis tiesiogiai, tad negalėčiau pasakyti“, – kalbėjo VRK vadovė.
Ji teigė nepamenanti atvejo, kad VRK po Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nutarimo spręstų dėl rinkimų komisijos nario atstatydinimo.
„Yra buvę keletas atvejų, kai komisijos nariai, tarkime, patys kreipėsi į Seimą dėl atsistatydinimo arba tos institucijos, kurios juos pasiūlė, yra atšaukusios, bet čia tikrai yra labai reti atvejai. Nėra buvusios tokios situacijos dėl VTEK sprendimo“, – sakė L. Petronienė.
Pasak VRK pirmininkės, pirmadienio rytą L. Matjošaitytė buvo atvykusi į komisiją pasiimti Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių pažymėjimų, prisiekiant dviem naujoms šios savivaldybės politikėms, bet su L. Petroniene nesusitiko.
Taip VRK vadovė komentavo po to, kai „Delfi“ naujienų portalas pirmadienį paskelbė, kad L. Matjošaitytė prieš sugrįždama dirbti į VRK konsultavo „Nemuno aušrą“ dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai.
Žiniasklaidos duomenimis, pernai gegužę tapusi VRK nare, L. Matjošaitytė šio fakto nedeklaravo. Ji naujienų portalui taip pat atsisakė atskleisti, ar už darbą „Nemuno aušrai“ gavo užmokestį.
Tuo metu „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius patvirtino bendravęs su L. Matjošaityte, bet teigė neatsimenantis, ar ji partijai teikė paslaugas ir gavo už tai atlygį.
BNS rašė, kad 2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė. Į komisiją narės pareigoms ji sugrįžo dirbti pernai gegužę. Jos ir teisininko Maksimo Reznikovo kandidatūrą pateikė tuometis „aušriečių“ deleguotas teisingumo ministras Rimantas Mockus.
Skiriant komisiją, L. Matjošaitytė slaptame balsavime sulaukė mažiausiai palaikymo, už jos kandidatūrą balsavo 88 Seimo nariai.
Šių metų rugpjūtį VRK nutarė, kad „Nemuno aušra“ ir šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Rinkimų kodeksą ir Politinių organizacijų įstatymą, kai gavo nario mokesčius per trečiuosius asmenis, iš neteisėtų finansavimo šaltinių.
Tokį sprendimą komisija priėmė po kovą paskelbto „15min“, LRT, „Redakcijos“, „Sienos“ ir „Delfi“ žurnalistinio tyrimo, parodžiusio sistemingas grynųjų įmokas „Nemuno aušrai“ iš R. Puchovičiaus artimųjų ir partnerių, nors partijos vicepirmininkas tai neigė.
Žurnalistų duomenimis, bent 13,5 tūkst. eurų šitokio partijos finansavimo kilmė buvo grynieji pinigai, o 4 tūkst. eurų – iš R. Puchovičiaus pervedimų artimiesiems.
(be temos)