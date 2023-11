Politinės korupcijos byloje nuteistas V. Gapšys kol kas nesitraukia iš Seimo

„Kol kas nesitraukiu tikrai iš Seimo, kalbėjom ir su advokatu, šitoj vietoj laukiam kasacinio teismo pirmų sprendimų ir tada situacija, manau, kad bus aiškesnė ir parlamentui, ir man pačiam“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė V. Gapšys.

Jis patvirtino, kad penktadienį ketina įteikti kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT) ir prašys stabdyti nuosprendžio vykdymą.

„Jeigu viskas klostysis, kaip anksčiau klostydavosi, ir nebus taikoma man kažkokia specifinė procedūra, mes pateiksim kasacinį skundą rytoj, jis bus siauresnės apimties nei vėliau pateikiamas advokato kasacinis skundas. Aukščiausiasis Teismas, kaip praktika sako, per savaitę–dvi išsprendžia priimtinumo klausimą ir prašymą, kad būtų sustabdytas nuosprendžio vykdymas“, – kalbėjo V. Gapšys.

Jis taip pat teigė esąs nekaltas, o teismo skirta reali laisvės atėmimo bausmė, pasak politikos, bus sunkiausia ne jam, o šeimai – žmonai ir mokyklinio mažiaus vaikams.

„Bausmę vertinu visų pirma kaip bausmę mano šeimai, o ne man, o pats nesidžiaugiu šituo sprendimu, nes žinau, kad esu nekaltas“, – sakė V. Gapšys.

Jis sakė nežinantis, kada Lietuvos apeliacinio teismo skirta ketverių su puse metų laisvės atėmimo bausmę būtų pradėta vykdyti, įprasta praktika, jog vykdymas pradedamas per porą savaičių ar mėnesį, bet neatmetė galimybės, kad jam „gali būti padarytas specialus šou“ ir jis išvežtas į bausmės atėmimo vietą nuo Seimo.

Vytautas Gapšys. I. Gelūno / BNS nuotr.

Parlamentaras taip pat sakė, kad teoriškai įmanoma situacija, jog jis būtų įkalintas vis dar būdamas Seimo nariu, bet prognozavo, kad ji neužsitęstų.

„Manau, kad Seimas panaikintų mandatą ir to rezidavimo už grotų, kaip jūs įvardinot, greičiausiai fiziškai nenutiktų arba nutiktų kelioms dienoms, nes mandato panaikinimo klausimas yra procedūra, kuri užima savaitę, dvi savaites. Teoriškai gali susidaryti tokia galimybė, bet aš tikiuosi, jei institucijos žiūrės ne per šou prizmę, o per protingumo prizmę, tokio klausimo išvis neiškils“, – kalbėjo V. Gapšys.

Klausiamas, ar atsisakytų mandato, jei LAT nestabdytų nuosprendžio vykdymo ar nepriimtų skundo, parlamentaras teigė apie tai neturėjęs laiko pagalvoti, kaip ir tolesnės karjeros politikoje galimybes.

Jei V. Gapšys pasitrauktų iš Seimo ar jo mandatas būtų panaikintas supaprastinto apkaltos proceso būdu, įsigaliojus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui, į jo vietą Seime pretenduoja pirmasis po brūkšnio rinkiminiame Darbo partijos sąraše likęs buvęs Seimo narys Petras Čimbaras.

Apeliacinis teismas trečiadienį pakeitė pirmos instancijos teismo sprendimą ir nuteisė visus kaltinamuosius koncerno „MG Grupė“ (anksčiau vadinosi „MG Baltic“) korupcijos byloje.

V. Gapšiui buvo skirta puspenktų metų laisvės atėmimo bausmė. Jis, kaip ir Darbo partija, buvo nuteistas dėl kyšio ėmimo iš buvusio „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio ir prekybos poveikiu.

Kyšiais pripažinta „MG Grupei“ priklausančių televizijų padaryta nuolaida Darbo partijos politinei reklamai bei parama viešajai įstaigai „Meno ir sporto projektai“.

Anot teisėsaugos, už 27,1 tūkst. eurų vertės kyšį V. Gapšys veikė „MG Grupės“ naudai.

Kitiems kaltinamiesiems byloje skirtas laisvės atėmimas, tūkstantinės baudos.

Seimo vadovė: sprendimas dėl apkaltos V. Gapšiui priklausys nuo LAT

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad sprendimas dėl apkaltos parlamentarui V. Gapšiui priklausys nuo to, ar LAT priims jo kasacinį skundą ir bausmės vykdymas bus atidėtas.

„Priklausys nuo Aukščiausiojo Teismo sprendimo, ar priims ir ar atsižvelgs į prašymą stabdyti bausmės vykdymą. Šito dabar numatyti neįmanoma“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė parlamento vadovė.

V. Čmilytė-Nielsen taip pat teigė, kad apkaltos procedūrai pradėti, visų pirma, reiktų gauti teismo nuosprendį. Tačiau jo Seimas dar neturi.

Tarp nuteistųjų – ir Seimo pirmininkės vadovaujamas Liberalų sąjūdis.