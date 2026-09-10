Prakalbo apie apynasrį pedofilams viešu registru: nėra kažkokios sidabrinės kulkos, bet...

„Šiandien pristatėme darbotvarkę, niekas nebuvo, kad prieštarautų (pataisoms – BNS). Tai galvoju, kad po pateikimo bus pritarta, paskui galbūt dar bus kokie svarstymai, bet šiandien aptarėme visą ir sesijos, ir šios dienos programą, ir buvo bendras pritarimas“, – žurnalistams ketvirtadienį Seimui pradedant rudens sesiją sakė J. Olekas.
„Man atrodo, kad galima ir tokį priimti, (...) bet galbūt kokių nors gerų idėjų arba argumentų gali atsirasti. (...) Tikiuosi, tiek komitete, tiek plenarinėje sesijoje kolegos gal kokią vieną kitą gerą idėją pasiūlys“, – pažymėjo jis.
Savo ruožtu opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas žadėjo frakcijos paramą šiam projektui.
„Pradėkime procesą ir įsivertinsime visų šalių patirtis. Yra šalių, kurioms sėkmingiau sekasi spręsti problemas, kaip Prancūzija, Airija. Bet tam, kad pradėtume normalią analizę, reikia pateikimui pritarti. Todėl mes šiandien pritarsime pateikimui“, – sakė L. Kasčiūnas.
„Mano įsitikinimu, jis (registras – BNS) gali spręsti pirmiausia kaip tam tikra preventyvi priemonė. Kai potencialus nusikaltėlis, prieš galvodamas padaryti veiksmą, tai yra kišti rankas prie mūsų vaikų, žinos, kad jis net atlikęs bausmę bus bent penkerius metus viešai žinomas. (...) Suprantu, kad nėra lengva, nėra kažkokios sidabrinės kulkos, bet (...) nieko nedaryti irgi negalime“, – pažymėjo politikas.
Pasak J. Oleko, siūlomas registras turėtų užkardyti ketinimus seksualiai nusikalsti prieš vaikus, bei tėvams suteikti informacijos apie jau nusikaltusių asmenų buvimą jų vaikų aplinkoje.
„Jis yra kaip papildoma prevencinė priemonė, kad ne tik atliksi bausmę ir išeisi, ir vėl būsi laisvas kaip paukštis, ką nori darai. Bet dar tavo tas nusižengimas, nusikaltimas, bus prisimenamas“, – kalbėjo Seimo vadovas.
Tavo tas nusižengimas, nusikaltimas, bus prisimenamas.
„Antra, tai yra priemonė tėvams, apsaugant savo vaikus, pasižiūrėti, ar jų aplinkoje nėra tokių žmonių, kurie yra tokius nusikaltimus padarę, papildoma galimybė pasaugoti savo vaikus“, – pridūrė jis.
Kaip skelbė BNS, beveik 30 parlamentarų, daugiausia – valdančiųjų socdemų frakcijos, rugpjūtį registravo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą, kuris būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be išankstinės registracijos.
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisose numatoma, jog duomenys apie nuteistąjį – vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje asmuo gyvena ar teisėtai būna, apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo data – būtų įtraukiami į viešai prieinamą asmenų, nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką, sąrašą.
Duomenys sąraše būtų skelbiami penkerius metus nuo bausmės atlikimo. Šiam terminui pasibaigus, duomenys iš sąrašo būtų pašalinami ne vėliau kaip per penkias darbo dienas.
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