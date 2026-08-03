Pranešė, kada vyks Kazimiros Prunskienės laidotuvės

Tai BNS po darbo grupės dėl valstybinių laidotuvių posėdžio pirmadienį patvirtino Vyriausybės vadovo atstovas Gedas Salyga.
„Trečiadienį atsisveikinimas visuomenei Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje nuo 14 val. iki 20 val. vakaro, o ketvirtadienį nuo 9 val. – atsisveikinimas, 13 val. – išgabenimas į kapines“, – nurodė jis.
Kaip rašė BNS, politikė bus laidojama Vilniuje, Antakalnio kapinių Signatarų kalnelyje.
Trečiadienį popiet bažnyčioje numatomas oficialiųjų asmenų vainikų padėjimas, 18 val. už velionę bus aukojamos šv. Mišios.
Nuo vidurdienio ketvirtadienį prie K. Prunskienės palaikų stovės garbės sargyba, 13 val. planuojama išnešti urną su palaikais ir pradėti laidotuvių procesiją į Antakalnio kapines.
Čia bus sakomos atsisveikinimo kalbos, velionė pagerbta tylos minute, o jos artimiesiems perduota valstybės vėliava. Ceremoniją užbaigs salvės ir Lietuvos himno giedojimas.
„Planuojama, kad kapinėse kalbas sakys premjeras, Seimo pirmininkas ir signatarų atstovas“, – sakė G. Salyga.
K. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos Vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius.
2012 metais politikė patyrė insultą. Po jo sutriko moters kalba ir K. Prunskienė į aktyvią politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo.
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