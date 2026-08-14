Premjeras apie dalies parlamentarų planus: improvizacijos nebūtinai pagelbsti

„Seimo narių iniciatyvas sudėtinga kritikuoti, jie turi laisvą mandatą veikti. Bet aš manau, kad visą laiką turime galvoti apie valstybės prestižą, kaip mes atrodome partnerių akyse. Manau, kad valstybės užsienio politika turi turėti nuoseklumą, aiškų vektorių. Už užsienio politiką atsakingas tiek prezidentas, tiek Vyriausybė“, – interviu LNK televizijai penktadienį sakė Vyriausybės vadovas.
„Taip, yra formatai Seime, komitetai Seime, kurie veikia, bet tos improvizacijos kartais, galbūt ir gero noro vedamos, bet nebūtinai visą laiką padeda“, – pabrėžė jis.
Bet aš manau, kad visą laiką turime galvoti apie valstybės prestižą, kaip mes atrodome partnerių akyse.
Portalas „Delfi“ šią savaitę skelbė, jog parlamentarai Ignas Vėgėlė, Vitalijus Šeršniovas, Tadas Barauskas, Algirdas Butkevičius, Rimas Jonas Jankūnas, Karolis Neimantas ir Artūras Zuokas susibūrė į laikinąją grupę „Už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos (ES) valstybių narių lygmens“ bei ketina vykti į Briuselį.
Kaip rašė BNS, valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų.
M. Sinkevičiaus Vyriausybės programoje žadama siekti normalizuoti „diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES valstybėse narėse“.
Dar praėjusią savaitę po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu parlamento vadovas Juozas Olekas teigė matantis pažangą siekiant normalizuoti Vilniaus ir Pekino santykius.
Valstybių dvišaliai santykiai pašlijo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti Taivaniečių atstovybę.
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