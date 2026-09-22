Premjeras kreipėsi į institucijas dėl nacionalinių ribojimų taikymo dviems Rusijos oligarchams

Šia žinia Vyriausybės vadovas antradienio vakarą pasidalino socialiniame tinkle „X“.
„Oligarchai yra Rusijos karo mašinos dalis. Negalima leisti, kad režimo „piniginės“ jaustųsi patogiai Europoje, kol žūsta ukrainiečiai“, – skelbė premjeras.
„Aš nurodžiau atitinkamoms institucijoms pradėti procesą, kuriuo A. Usmanovui ir M. Fridmanui būtų taikomos nacionalinės ribojamosios priemonės“, – pridurta Vyriausybės vadovo įraše.
Kaip skelbė ELTA, Europos Sąjungos (ES) šalys antradienį pasiekė kompromisinį susitarimą pratęsti sankcijas Rusijai, pagal kurį oligarchai A. Usmanovas ir M. Fridmanas bus išbraukti iš sankcijų sąrašo, pranešė diplomatai.
Artėjant galutiniam terminui, Latvija sutiko atsisakyti veto po kelias dienas trukusio griežto priešinimosi Prancūzijos vadovaujamoms pastangoms išimties tvarka panaikinti sankcijas šiems oligarchams
Tą pačią dieną Latvijos vyriausybė M. Fridmanui nustatė nacionalines finansines sankcijas ir atvykimo į šalį apribojimus, rodo prie Ministrų kabineto posėdžio darbotvarkės pridėti dokumentai.
M. Fridmanui bus draudžiama atvykti į Latviją, joje būti ar vykti tranzitu per šalies teritoriją, o Latvijos jurisdikcijoje esančios jam priklausančios ar jo kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai turės būti įšaldyti.