Premjeras: laisvė nebuvo padovanota – ją iškovojo mūsų žmonės

„Rugpjūčio 31-oji – Laisvės diena – mena akimirką, kai prieš 33 metus iš Lietuvos buvo išvestas paskutinis okupacinės rusų kariuomenės dalinys. Tądien mūsų valstybės laisvės ir atkurtos nepriklausomybės siekis tapo realybe, kurios nebegalėjo paneigti jokia svetima jėga“, – pirmadienį išplatintame pranešime teigė M. Sinkevičius.
„Šiandien turime prisiminti visus, kurie savo drąsa, atkaklumu ir tikėjimu Lietuva prisidėjo prie šio istorinio įvykio. Laisvė nebuvo padovanota – ją iškovojo mūsų žmonės. Todėl saugoti Lietuvos laisvę – mūsų pareiga ir atsakomybė“, – pridūrė jis.
Anot premjero, Rusijos karas Ukrainoje dar kartą parodė, kad taika ir laisvė nėra savaime suprantamos, todėl Lietuva turi stiprinti savo gynybą ir telkti sąjungininkus.
„Šiemet gynybai skirdami rekordinę dalį valstybės išteklių, investuojame į teisę gyventi laisvoje, saugioje ir demokratinėje Lietuvoje.
Laisvė yra mūsų stiprybė. Saugokime, kurkime ją kasdieniu darbu ir perduokime ateities kartoms“, – sakė jis.
Laisvė yra mūsų stiprybė. Saugokime, kurkime ją kasdieniu darbu ir perduokime ateities kartoms.
Kaip rašė BNS, atkūrus Nepriklausomybę 1990 metų kovo 11 dieną, Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug penkios okupacinės kariuomenės divizijos ir apie 34,6 tūkst. karių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų, 1901 šarvuotis.
Netrukus po Nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo derybų procesas, trukęs ne vienus metus ir atnešęs Lietuvai visišką laisvę nuo okupantų.
Paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 1993 metų rugpjūčio 31 d. 23.46 val.
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