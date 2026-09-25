Premjeras: ministrui reikės atsiprašyti

Po atostogų susirinkusiems darbuotojams Krašto apsaugos ministerija surengė šventę už beveik 50 tūkst. eurų, pranešė „Lietuvos ryto“ televizija. Beveik visa suma buvo padengta iš ministerijos biudžeto.
„Mano akimis, 45 tūkst. yra daugoka“, – teigė kultūros ministras Lukas Alsys.
Ministerija dainininką Donatą Montvydą pakvietė už beveik 8 tūkst. eurų. Dainavo ir „Baltos varnos“, tačiau už kiek mažiau, t. y. 1,5 tūkst. Negana to, už 2 tūkst. eurų pasirodė ir iliuzionistas.
„Peikiame save, kad bendruomenei sudarome galimybes turėti šventę, kas yra visiškai normalu bet kurioje organizacijoje“, – sakė R. Kaunas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Ministras sureagavo ir į Gitano Nausėdos pareiškimą, kad tokie dalykai kompromituoja visą krašto apsaugos finansavimą.
„Mes kartais šnekame, kad reikia turėti prezidentinį lėktuvą, bet jis labai brangus. Tai čia vat tokia diskusija“, – kalbėjo politikas.
Tiesa, ketvirtadienį ministras pasisakė ir feisbuke.
„Visgi suprantu ir laikmetį, ir įtampą, ir politinio sezono momentą. Matyt, ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota ir įvertinta organizuojant bendruomenės renginį. Pastabas jau išreiškiau komandai“, – rašė jis.
„Manau, ministras suprato, kad toks renginys tokiu geopolitiniu laikotarpiu už tokią sumą nebuvo tinkamas renginys“, – teigė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Krašto apsaugos ministerijos šventėje dalyvavo apie 200 žmonių.
Visoms kitoms ministerijoms nurodyta išlaidas susimažinti 5 proc., kad daugiau lėšų būtų skirta krašto apsaugai.
„Jei visi taupome, tai taupome. Turėjome panašių susibūrimų, bet jie apsiribojo ekskursijomis, bendrais išvykimais savais automobiliais į muziejus ir gamtą. Mes tokį požiūrį plėtojame ministerijoje“, – komentavo kultūros ministras Lukas Alsys.
Vidaus reikalų ministerijoje buvo vasaros uždarymo šventė. Martynas Katelynas teigė, kad ji kainavo 2–3 tūkst. eurų.
„Ne, tikrai už tokią sumą atlikėjų turbūt ir neįmanoma įsigyti. Buvo minimali šventė, darbuotojai savo vaišių atsinešė, norėdami savo kolegas pavaišinti. Tikrai bendruomenė gera ir galime pasidžiaugti, kad susirenka į tokius renginius“, – sakė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Premjero teigimu, Vyriausybėje kolektyvo šventės dar nedarė.
„Per trumpai dirbame, bet, matyt, tokie įvykiai ir situacijos ministerijoje neįkvepia. Apie tokius net nesvarstytume. Gal kažkas artėjant metų pabaigai bus, bet kol kas jokių planų kalendoriuje nėra“, – pasakojo M. Sinkevičius.
Anot premjero, darbuotojams renginių reikia. Tiesa, kai kalbama apie mokesčių mokėtojų išlaikomas institucijas, kyla klausimas, kokia jų kaina.
„Matyt, reikia visuomenės atsiprašyti. Tikiuosi, kad ministras tą sugebės padaryti grįžęs“, – tvirtino M. Sinkevičius.
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(be temos)
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