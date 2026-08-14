Premjeras neatmeta, kad Latvijoje numuštas dronas buvo „svetimos vėliavos“ operacija

„Kol kas nerastas tas numuštas dronas (...). Manau, kad artimiausiu metu bus rasta ir tada pasimatys, kokio pobūdžio tai skraidantis objektas, kieno jis, greičiausiai, specialistai gali pagal mikroschemas atsekti net ir kas taikinys buvo“, – LNK žinioms teigė M. Sinkevičius.
„Manau, kad informacija bus žinoma. Neatmestina tai, ką jūs sakote, bet kol kas ir patvirtinimų tam nėra“, – pabrėžė jis, klausiamas, ar tai buvo „svetimos vėliavos“ operacija.
Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas praėjusią savaitę pranešė, jog šalies žvalgyba turi informacijos, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet sprendimas dėl to dar nėra priimtas, tikslios datos – nėra.
Anot jo, Kremlius svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione ir yra tikimybė, kad tokioms operacijoms Rusija galėtų pasitelkti ukrainietiškus dronus. Tokiu atveju tai būtų vadinamoji „svetimos vėliavos“ operacija, kuomet valstybė įvykdo atitinkamą veiksmą, tačiau kuria įspūdį, kad jį padarė kita šalis.
Kaip skelbta, naktį į Latvijos oro erdvę įskrido dronas – jį numušė NATO šalies partnerės naikintuvai. Latvijos kariuomenė platformoje „X“ pranešė, kad oro pavojus atšauktas. Prieš tai ginkluotosios pajėgos paragino gyventojus nebūti lauke ir pasitraukti į saugią vietą.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo teigimu, į Latvijos oro erdvę įskridusį droną numušė iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai.
Tiesa, duomenys apie incidentą yra tikslinami.
Iš pradžių kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvų regiono kilmę. Tačiau kariuomenė kalbėjo pastebėjusi užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Todėl buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas.
Beveik 1,9 mln. gyventojų turinti Europos Sąjungos (ES) ir NATO narė Latvija rytuose ribojasi su Rusija.
Ukrainos kare dronus naudoja tiek puolanti Rusija, tiek besiginanti Ukraina. Iš pradžių nebuvo aišku, kokie naikintuvai dalyvavo numušant droną.
(be temos)
(be temos)