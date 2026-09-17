Premjeras: neturiu nei skrynelės, nei „šėputės“, nei stalčiuko

„Bet kurios priemonės bus finansuotos biudžeto lėšomis. Kiek galėtų būti naudojamas „Sodros“ rezervas – negaliu pasakyti, kad tai galėtų būti šaltinis šeimos paketo finansavimui“, – per Vyriausybės valandą Seime ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
„Nei skrynelės, nei šėputės, nei stalčiuko neturiu“, – pridūrė jis.
Taip jis kalbėjo opozicinių liberalų parlamentarės Viktorijos Čmilytės-Nielsen paklaustas, ar Vyriausybė turi „skrynelę“, iš kurios bus paimtos lėšos šiam paketui.
Ministro pirmininko teigimu, daugiamečio bendros 770 mln. eurų vertės paketo priemonės bus finansuojamos iš papildomų biudžeto įplaukų augant ekonomikai. Pasak politiko, ne visa ši suma bus numatyta kitąmet, nors dėlioti 2027-ųjų viešuosius finansus, anot jo, yra sudėtinga.
„Bet politinę ambiciją (įgyvendinti šeimos skatinimo priemonių planą – BNS) realizuosime“, – teigė M. Sinkevičius.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė ketvirtadienį sakė, kad paramos šeimai paketas bus finansuojamas daugiausiai iš valstybės, taip pat iš „Sodros“ biudžetų. Pasak jos, tam numatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas.
Vyriausybė skaičiuoja, kad šeimos skatinimo paketas ilgainiui papildomai kainuos beveik 800 mln. eurų per metus, o beveik pusę išlaidų sudaro nemokamas maitinimas visiems mokiniams iki 10 klasės. Ši iniciatyva būtų įgyvendinama palaipsniui nuo 2029 iki 2034 metų.
Paketas iš viso apima devynias priemones, tarp jų – vaiko priežiūros laikotarpio išmokos didinimą, vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelį, didesnes lėšas pirmajam būstui įsigyti, išmokas grįžusiesiems iš emigracijos.
Opozicija perspėjo, kad priėmus tokį paketą didelė dalis jo įgyvendinimo naštos pereitų ateities valdžioms.
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