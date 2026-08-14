Premjeras pakomentavo incidentą Latvijoje

„Žinomos aplinkybės, mano žiniomis, jis (dronas – ELTA) nėra kirtęs Lietuvos oro erdvės, jis kirto Latvijos oro erdvę. Žinau, kad iš Šiaulių pakilę oro gynybos (...) naikintuvai sėkmingai sunaikino šį droną. Norisi pasakyti, kad matome ir sugebame oro gynybos pajėgomis tokius objektus sunaikinti. Norisi tikėti, kad ateityje jų išvengsime. Matyt, tas lūkestis gali ir nesipildyti“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė M. Sinkevičius.
„Darbai ir prioritetai šia kryptimi egzistuoja. Ne kartą minėjau, kad prioritetai yra Vokietijos brigada, Lietuvos nacionalinė divizija, bet oro gynyba man asmeniškai yra prioritetas. Darbai yra paveldėti, kai kur paveldėta, kur galima pasitobulinti ir darysime tą spartesniais žingsniais per Vyriausybės nutarimus ir kariuomenės įsigijimus“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, naktį į Latvijos oro erdvę įskrido dronas – jį numušė NATO šalies partnerės naikintuvai. Latvijos kariuomenė naktį platformoje „X“ pranešė, kad oro pavojus atšauktas. Prieš tai ginkluotosios pajėgos paragino gyventojus nebūti lauke ir pasitraukti į saugią vietą.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo teigimu, į Latvijos oro erdvę įskridusį droną numušė iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai.
Tiesa, duomenys apie incidentą yra tikslinami.
Iš pradžių kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvų regiono kilmę. Tačiau kariuomenė kalbėjo pastebėjusi užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Todėl buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas.
Beveik 1,9 mln. gyventojų turinti ES ir NATO narė Latvija rytuose ribojasi su Rusija.
Ukrainos kare dronus naudoja tiek puolanti Rusija, tiek besiginanti Ukraina. Iš pradžių nebuvo aišku, kokie naikintuvai dalyvavo numušant droną.
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