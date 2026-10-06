Premjeras pavedė KAM padaryti namų darbus dėl nuolatinės JAV bazės

„Pavedžiau Krašto apsaugos ministerijai padaryti namų darbus, pristatyti šalį, pristatyti galimybes, sąlygas, kokiomis mes galėtume priimti nuolat dislokuojamus JAV karius“, – Vyriausybės išplatintame vaizdo komentare antradienį sakė M. Sinkevičius.
„Tikiuosi, kad tos diskusijos tęsis“, – teigė jis.
Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pirmadienį pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę.
M. Sinkevičius pakartojo, kad nuolatinį amerikiečių karių dislokavimą aptarė ir su rugsėjo viduryje Lietuvoje viešėjusiu JAV prezidento specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u (Džonu Koulu).
„Ta idėja ne nauja, (...) mes būtume suinteresuoti nuolatine dislokacija JAV karių Lietuvoje, esame pasiruošę suteikti geriausias įmanomas sąlygas JAV pusei“, – kalbėjo premjeras.
„Džiaugiuosi, kad tokios idėjos neatmeta ir prezidentas Trumpas“, – pridūrė jis.
Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pareiškė padėką D. Trumpui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė.
Skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014 metų.
Šiemet vasarą, JAV peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.
JAV kariai Lietuvoje rotuojasi kas devynis mėnesius.
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