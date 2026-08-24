Premjeras su Turkijos prezidentu aptarė dvišalių santykių stiprinimą

Premjeras padėkojo Turkijai už svarų indėlį į NATO atgrasymą ir gynybą, įskaitant dalyvavimą NATO Baltijos šalių oro gynybos misijoje, pabrėžė Turkijos, kaip svarbios NATO sąjungininkės, vaidmenį ir augančią jos įtaką.
„Lietuva vertina Turkiją kaip svarbią NATO sąjungininkę ir partnerę. Saugumo iššūkiai, su kuriais susiduria NATO rytinis ir pietinis flangai, tampa vis labiau tarpusavyje susiję, todėl turime tvirtą pagrindą dar labiau stiprinti mūsų šalių bendradarbiavimą“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.
Vyriausybės vadovas pabrėžė Lietuvos suinteresuotumą glaudesniu bendradarbiavimu su Turkija gynybos pramonės srityje ir konkrečių bendrų iniciatyvų plėtojimu, įskaitant glaudesnius abiejų šalių gynybos pramonės ryšius.
Pokalbio metu taip pat aptartas didelis potencialas plėsti dvišalius ekonominius ryšius. Skelbiama, kad Lietuva, atsižvelgdama į gegužę Stambule vykusio antrojo Lietuvos ir Turkijos Jungtinės ekonomikos ir prekybos komisijos posėdžio rezultatus, išreiškė pasirengimą 2027 m. surengti kitą tokį posėdį.
Ministras pirmininkas išskyrė bendradarbiavimo galimybes gyvybės mokslų, lazerių, puslaidininkių, dirbtinio intelekto, finansinių technologijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse.
Jis taip pat pabrėžė augančią strateginę Turkijos, kaip energetikos, transporto ir logistikos centro, reikšmę bei galimybes stiprinti jungtis Baltijos–Juodosios jūros–Turkijos ašyje.
Aptardamas Rusijos karą prieš Ukrainą, M. Sinkevičius akcentavo, kad siekiant teisingos ir tvarios taikos Europoje būtina toliau remti Ukrainą ir didinti spaudimą Rusijai. Be to,politikas išreiškė padėką už Turkijos diplomatines pastangas dėl Ukrainos ir jos indėlį siekiant taikos bei stabilumo.
„2027 m. pirmininkaudama Europos Sąjungos Tarybai Lietuva sieks prisidėti prie glaudesnio ES ir Turkijos bendradarbiavimo“, – pokalbio metu tikino Vyriausybės vadovas.
2030 m. minėsiant 100-ąsias Lietuvos ir Turkijos dvišalių santykių metines, Lietuva siūlo šią progą išnaudoti dar intensyvesniems kultūros, švietimo, diplomatiniams santykiams kurti.
M. Sinkevičius ir R. T. Erdoganas sutarė tęsti glaudų dialogą ir toliau stiprinti Lietuvos bei Turkijos bendradarbiavimą tiek dvišaliu pagrindu, tiek NATO.
(be temos)