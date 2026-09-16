Premjeras susitiko su JAV specialiuoju pasiuntiniu Coale'u

Kaip pranešė Vyriausybės kanceliarija, M. Sinkevičius padėkojo Jungtinėms Valstijoms už aktyvų diplomatinį įsitraukimą sprendžiant su Baltarusija susijusius klausimus.
Premjeras akcentavo, kad jo vadovaujama Vyriausybė remia JAV diplomatinę veiklą Baltarusijos atžvilgiu ir vertina jos reikšmę ne tik humanitariniu, bet ir strateginiu regioninio saugumo požiūriu.
„Be humanitarinio Jūsų veiklos aspekto, Lietuvos Vyriausybė itin vertina tai, kad Vašingtonas skiria dėmesį Lietuvos ir viso mūsų regiono saugumui. JAV diplomatinis įsitraukimas padeda mažinti hibridines grėsmes bei augančią įtampą regione ir taip prisideda prie didesnio stabilumo bei saugumo siekio. Tai itin svarbu šiais neramiais laikais“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.
Ministras pirmininkas paprašė perduoti padėką JAV prezidentui D. Trumpui už pastangas stiprinti Lietuvos bei regiono saugumą. M. Sinkevičius taip pat prašė jį patikinti, kad Lietuva ir toliau išliks ištikima JAV sąjungininke.
Šią savaitę su J. Coale'u taip pat buvo susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Kaip skelbė ELTA, trečiadienį per vizitą Minske J. Coale'as paskelbė, kad tarpininkaudama su JAV Baltarusija paleis 25 politinius kalinius, o Jungtinės Valstijos panaikins sankcijas dviem šios izoliuotos šalies bendrovėms.
Vašingtonas atnaujino dialogą su Minsku ir sušvelnino dalį sankcijų, o nuo Donaldo Trumpo sugrįžimo į Baltuosius rūmus po J. Coale'o vizitų Baltarusijoje jau surengti keli kalinių paleidimo etapai.
J. Coale'as naujienų agentūrai „Reuters“ pareiškė, kad po mėnesio ketina vėl apsilankyti Minske ir tikisi pasiekti, kad būtų išlaisvinti dar keli šimtai kalinių.
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