Premjeras: vien „geležis“ valstybės neapgins

„Kultūra ir švietimas lemia, kaip mes suvokiame savo valstybę ir kiek stiprus mūsų įsipareigojimas jai. O įsipareigojimas – tai ir valia ginti“, – penktadienį prasidėjusioje konferencijoje „Visuotinė gynyba: kultūros ir švietimo vaidmuo“ sakė premjeras.
„Šiandien Ukrainoje matome, kad Rusija kėsinasi į ukrainiečių kultūrinę tapatybę, istoriją ir paveldą ne mažiau nuožmiai nei į karinius ir civilinius objektus, energetinę ar susisiekimo infrastruktūrą. Todėl nureikšminti kultūros ir švietimo svarbą valstybės saugumui būtų kritinė klaida“, – sveikinimo kalboje sakė jis.
Vyriausybės vadovas išskyrė ir pilietiškos, laisvos ir savarankiškai mąstančios jaunosios kartos ugdymo svarbą mokykloje, savivertę puoselėjančios kultūros aktualumą ir atsparumą dezinformacijai.
„Visuotinė gynyba jungia karį ir civilį, pasiryžusius savo valstybę ginti ir išmanančius, kaip tai daryti. Jei šioje formulėje nebus pirmojo dėmens – apsisprendimo ginti – beverčiai bus ir planai, ir modeliai, ir investuotos lėšos. Nes iš jų susisaistymas su valstybe negimsta. Jis atsiranda tik per švietimą, kultūrą, pilietiškumą, istorinę atmintį“, – sakė M. Sinkevičius.
Konferencija „Visuotinė gynyba: kultūros ir švietimo vaidmuo“ rengiama siekiant pažindinti su visuotinės gynybos samprata, skatinti kultūros ir švietimo įstaigų įsitraukimą į valstybės atsparumo stiprinimą.
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