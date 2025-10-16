Premjerė: apmaudu, kad kultūros bendruomenės protestai tęsis

„Aš tikrai gerbiu kultūros bendruomenės teisę į protestus ir jie tai turi daryti, šitą teisę jie turi, ja naudojasi ir tikrai lenkiu galvą, visa pagarba yra siunčiama jiems. Bet kiekvienoje problemoje, kiekvienoje krizėje aš tikrai norėčiau siekti kompromiso. Ir iš savo pusės, man atrodo, aš padariau labai didelius kompromisus, girdėdama jų argumentus, įsiklausydama ir padarydama net ir nemaloniausius sprendimus“, – trečiadienį LRT televizijai sakė I. Ruginienė.
„Būtų nuostabu, jeigu ir kultūros bendruomenė žengtų žingsnį į priekį ir mes galėtume pagaliau surasti tą geriausią sprendimą, kuris tenkins abi puses. Man tikrai apmaudu, kad protestai tęsis, bet gyvenu su tikėjimu, kad tikrai abi pusės galės žengti žingsnį į priekį ir susitikti tam viduriuke“, – dėstė ji.
Tikisi surasti naują kultūros ministrą „kaip įmanoma greičiau“
Teiraujantis, kada tikisi surasti tinkamą kandidatą į Kultūros ministerijos vadovus, I. Ruginienė teigė norinti išspręsti šį klausimą kuo greičiau.
„Tik atsiradus tinkamam žmogui, kurį aš pati surasiu, aš iš karto pristatysiu tą žmogų visuomenei“, – akcentavo ministrė pirmininkė.
Ji tvirtino šį kartą neskubėsianti su kandidatūra ir ieškosianti tinkamo specialisto „tiek, kiek reikės“.
„Noriu pasilikti sau laiko tiek, kiek reikės, surasti tinkamą žmogų. Jau buvo paskubėta, antrą kartą aš to nedarysiu“, – veikiausiai omenyje turėdama buvusio ministro, „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus paskyrimą, kalbėjo I. Ruginienė.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
