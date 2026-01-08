 Premjerė atvirai: moterims tenka kovoti dvigubai daugiau nei vyrams

Premjerė atvirai: moterims tenka kovoti dvigubai daugiau nei vyrams

2026-01-08 15:55
LNK.lt inf.

Premjerė Inga Ruginienė apsilankė žurnalo „Stilius“ organizuojamuose Metų moters rinkimuose, kur širdingai pasveikino laureatę. Laidos „Labas vakaras, Lietuva“ komandai politikė prasitarė, kad moterys, jos nuomone, vertinamos per kitokią prizmę, nei vyrai – tenka kovoti daug daugiau.

Inga Ruginienė Inga Ruginienė Inga Ruginienė

27-ąjį kartą vykusiuose Metų moters rinkimuose triumfavo Aistė Miliūtė – verslininkė ir sertifikuota vandens someljė. Su laimėjimu ją sveikino ir Lietuvos premjerė Inga Ruginienė.

„Labai džiaugiuosi, kad yra tokia iniciatyva, kai galime dar kartą priminti apie stiprias moteris ir jų rodomą pavyzdį mūsų vaikams, mūsų mergaitėms“, – kalbėjo premjerė.

Ji buvo įvertinta ir tarptautiniu mastu. Amerikiečių verslo žurnalas „Forbes“ įtakingiausių pasaulio moterų šimtuke Ingai Ruginienei skyrė 81-ąją vietą.

Nors tokių titulų ji nesureikšmina, politikė pripažįsta, kad moterų kelias karjeroje yra kupinas iššūkių.

„Moteriai visada nelengva, nes turime begalybę stereotipų, kurie uždeda tokią programą, kad ji turi stengtis turbūt dvigubai ar trigubai daugiau nei vyrai“, – laidos „Labas vakaras, Lietuva“ komandai sakė premjerė.

Moterims ji linkėjo svarbiausio dalyko – tikėti savimi.

„Jos išsilavinusios, jos nuostabios, bet kažkodėl joms atrodo, kad to – vis dar per maža“, – šypsojosi Inga Ruginienė.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
moterų lyderystė
moterys politikoje
Lyčių lygybė
stereotipai
Metų moters rinkimai
karjera
šeima

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų