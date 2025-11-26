Premjerė: nacionalinės sankcijos Baltarusijai būtų kraštutinė priemonė

„Mes tai pasiliekam kaip kraštutinę priemonę“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministrė pirmininkė.
Taip ji kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus, jog į šalį toliau vis įskrendant kontrabandiniams balionams iš Baltarusijos, o Minsko režimui neišleidžiant sulaikytų Lietuvos vilkikų, vertinamos galimybės turėti „įstatymą su nacionalinėmis sankcijomis už hibridinę veiklą, vykdomą prieš Lietuvą“.
Anot I. Ruginienės, šiuo metu yra intensyvinamos įvairios atsako Baltarusijai priemonės.
Nepamirškime – atidarėme sienas, bet jas galime ir vėl uždaryti.
„Nepamirškime – atidarėme sienas, bet jas galime ir vėl uždaryti. Jeigu nebus paleisti vilkikai, jeigu neatsiras geranoriškumas, kurį matėme uždarant sieną, jeigu jis nesugrįš, tai imsimės vis griežtesnių ir griežtesnių veiksmų“, – sakė ji.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimčia dienų anksčiau nei planuota. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo praėjusio ketvirtadienio.
Reaguodamas į uždarytą sieną Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, Minsko režimas neleidžia vilkikams grįžti į Lietuvą.
