Premjerė ragina greičiau atsistatydinti LRT tarybą, Seimą – atsitraukti nuo pataisų

I. Ruginienė taip pat paprašė Seimo atsitraukti nuo baigiamų priimti pataisų, kuriomis būtų pakeista LRT vadovo atleidimo tvarka.
„Kviečiu LRT tarybą kuo skubiau susirinkti ir atliepti klausimą, kurį kelia žurnalistai. (...) Negalime šio klausimo palikti kitam mėnesiui“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė ministrė pirmininkė.
Iš pareigų pasitraukus LRT tarybai, automatiškai atsistatydina ir įstaigos generalinis direktorius bei jo pavaduotojas.
Anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda irgi pareiškė, kad jeigu neįmanoma nuraminti aistrų, atsistatydinti turėtų tiek taryba, tiek administracija.
Tokį sprendimą anksčiau pasiūlė ir dabartinė LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė bei maždaug du trečdaliai transliuotojo darbuotojų.
Taryba šį klausimą žadėjo svarstyti sausio 20 dieną.
I. Ruginienė taip pat paragino Seimui nepriimti pataisų, kurios sudarytų galimybę LRT tarybai lengviau atleisti generalinį direktorių.
„Man atrodo, kad šiandien abi pusės tikrai pasiekė aukštą emocinį lygį ir toks sprendimas būtų tinkamas visiems. Turime susėsti ir šitą klausimą išspręsti kartu“, – sakė premjerė.
Pasak jos, jeigu reikamus žingsnius padarytų LRT taryba ir Seimas, Vyriausybė prisiims lyderystę, įtraukiant suinteresuotas puses, parengti „normalų projektą“ ir pateikti jį parlamentui.
Anot ministrės pirmininkės, siūlomame įstatyme būtų užtikrinta nepriklausoma LRT redakcijos veikla, ginamas laisvas žodis ir patobulinta LRT valdysena.
„Labai tikiuosi, kad visos pusės išgirs ir šiandien, artėjant Kalėdoms, labai tikiuosi, kad mes galėsime susitarti dėl taikos ir surasti reikiamus sprendimus“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Koalicija siekė, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Seimo pirmininkas: labiau realu, kad LRT pataisos kelsis į sausį
Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad labiau realu, jog įstatymo pataisų, lengvinančių nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimą iš pareigų, priėmimas nusikels į sausį.
Tai jis pranešė ketvirtadienį po susitikimo su trijų opozicinių frakcijų nariais.
„Labiau realu, kad kelsis į sausį“, – teigė J. Olekas.
Opozicijos atstovai sakė siekiantys, kad projektas išvis nebebūtų svarstomas.
Seimo valdyba atšaukė nenumatytą posėdį
Seimo valdyba nusprendė atšaukti ketvirtadienį planuotą neeilinį plenarinį posėdį, skirtą LRT vadovo atleidimą lengvinančioms pataisoms priimti.
„Siūlau nenumatytą posėdį atšaukti“, – Seimo valdyboje kalbėjo parlamento pirmininkas Juozas Olekas.
Tokiam siūlymui pritarta bendru sutarimu.
