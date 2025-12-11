Premjerė žada Minską dėl balionų spausti padedant ES, JAV

Pasak ministrės pirmininkės, Lietuva svarsto apie nacionalines sankcijas Baltarusijai ar vėl uždaryti sieną, tačiau pirmiausia sieks išspręsti krizę su sąjungininkų pagalba.
„Užsienio reikalų ministerija aktyviai veikia Europos Komisijos lygmenyje su Europos Komisijos visišku palaikymu dėl naujo sankcijų paketo“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Antras dalykas, aš pati jau kalbėjau su specialiuoju Amerikos pasiuntiniu Baltarusijoje, ir turėsiu fizinį susitikimą, kalbėsime ir su strateginiais partneriais dėl bendrų veiksmų“, – pridūrė ji.
„Ir trečias dalykas, jeigu tai nepadės, tai tikrai rimtai svarstysime ir apie nacionalines sankcijas, ir apie sienų uždarymą“, – kalbėjo premjerė.
Ji pabrėžė, kad kai Lietuvos siena su Baltarusija buvo uždaryta, kontrabandinių balionų įskridimų kiekis buvo minimalus.
Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė, kad Baltarusijai neišleidžiant šalyje įstrigusių lietuviškų vilkikų, Lietuva svarsto įšaldyti arba konfiskuoti Lietuvoje esantį Baltarusijos turtą.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų įskridimai jau kelis mėnesius vis sutrikdo Lietuvos oro uostų, daugiausia – Vilniaus, darbą.
Naujausi komentarai