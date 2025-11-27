Premjerei Eugenijus Gentvilas į Seimą atskraidino balionus: tegul pasižiūri, ką yra prisakius

„Sueina mėnuo, premjerė atvyks į Vyriausybės valandą, čia visus kaltina, tegul pasižiūri, ką pati yra prisakius“, – žurnalistams ketvirtadienį kalbėjo akcijos organizatorius.
Prie balionų virvučių prikabintos ištraukos su Ministrų kabineto narių teiginiais: „Premjerė: balionai suvaldyti, bet turime būti pasiruošę naujoms grėsmėms“, „Vladislavas Kondratovičius: daromas spaudimas Baltarusijai mažina kontrabandinių balionų srautą“ ir kiti.
Taip pat pastatytas ir plakatas „Ruginienės kova su balionais“, kuriame nurodyti ministrės pirmininkės teiginiai apie kontrabandinių balionų situaciją.
„Premjerė kaltina opoziciją, kaltina turbūt ir žiniasklaidą – kam čia tiek dėmesio, kam čia tiek komentarų personalijoms, procesams ir taip toliau. Tai gali suprast, kad visi kalti, o šita Vyriausybė dirba puikiai ir optimaliai“, – teigė liberalas, pabrėžęs, jog akcija rengiama jo asmenine iniciatyva.
„Citatos visos yra čia. Jeigu ji mano, kad puikiai dirba, tegul pasiskaito savo pačios pasakytas frazes ir įvertina, kas jai pavyko padaryt, kas nepavyko. Negaliu nematyti to žodžių ir pažadų srauto, raminimo, intencijų, kai iš esmės niekas nevyksta. Tai tą reikia pasakyti: karalius yra nuogas, karalienė gal šiek tiek apsirengusi, bet galėtų daugiau“, – sakė jis.
Tiesa, premjerė į Seimo posėdžių salę nuėjo per kitą įėjimą, todėl bent kol kas balionų nematė.
„Žvalgyba veikia, premjerė gauna visą informaciją, labai džiaugiuosi“, – juokavo E. Gentvilas.
Tuo metu pro liberalo balionų instaliaciją praėjo susisiekimo bei vidaus reikalų ministrai Juras Taminskas ir Vladislavas Kondratovičius. Pastarasis žadėjo po Vyriausybės valandos panagrinėti antraštes.
BNS rašė, kad dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug mėnesiui uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimčia dienų anksčiau nei planuota. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo praėjusio ketvirtadienio vidurnakčio.
Reaguodamas į uždarytą sieną Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, vilkikams grįžti į Lietuvą baltarusiai neleidžia.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
Kaip parodė šią savaitę naujienų agentūros BNS užsakymu „Vilmorus“ atlikta apklausa, maždaug keturi iš dešimties Lietuvos gyventojų sako jaučiantys didesnę grėsmę savo saugumui dėl iš Baltarusijos atskrendančių meteorologinių oro balionų su kontrabanda.
