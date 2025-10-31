Premjerės patarėjas: ieškoma metodų, kaip saugiai numušti kontrabandinius balionus

„Kiekvienas atvejis yra skirtingas, tačiau Karinės oro pajėgos ir visos kitos Lietuvos institucijos daro viską, kad juos (balionus – BNS) būtų galima tiek numušti, tiek efektyviai nusodinti, sakykim taip“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio penktadienį žurnalistams sakė premjerės patarėjas.
„Kariuomenė bando ir kinetines, ir ne kinetines priemones, tačiau mes žinome, kokiame aukštyje skrenda tie oro balionai, ieškoma įvairių metodų, kaip būtų galima juos numušti, kur saugu juos numušti“, – kalbėjo jis.
Kaip skelbė BNS, ketvirtadienį vakare dėl kontrabandinių balionų grėsmės kelioms valandoms vėl buvo apribotas Tarptautinio Vilniaus oro uosto darbas.
Kaip nurodė Lietuvos oro uostai, apribojimai paveikė 20 skrydžių ir virš 2 tūkst. keleivių. Keturi skrydžiai buvo atšaukti, tiek pat – nukreipti ir 12 – pavėlinta.
Pasak premjerės patarėjo, kelias dienas balionams nepažeidus oro erdvės, tikėtasi, jog tai yra teigiamas signalas iš Baltarusijos pusės.
„Pora dienų nebuvo oro balionų, norėjosi tame įžvelgti kažką teigiamo, tačiau matome, kad vakar vėl pasikartojo oro balionų antplūdis. Tai mes esam tiesiog visą laiką pasiruošę reaguoti į situaciją“, – sakė I. Dobravolskas.
„Kaip jau premjerė yra minėjusi, kad jeigu toliau tai tęsis, gali būti ir apie NATO ketvirtą straipsnį, apie konsultacijas šnekama. Taip pat yra įvairių, sakykim, techninių sprendimų, įeina į tai ir kinetinės priemonės, (...) tačiau yra dar tikrai pasilikta manevro laisvės“, – teigė jis.
Pasak I. Dobravolsko, orlaivių eismo apribojimai nepaveikė ketvirtadienį Latvijoje viešėjusios premjerės Ingos Ruginienės kelionės atgal į Lietuvą.
Nacionalinio saugumo komisija kitą savaitę rinksis į dar vieną posėdį aptarti atliktų darbų ir rezultatų.
Kaip rašė BNS, per praėjusią ir šią savaitę dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas penkis kartus, Kauno – kartą.
Susisiekimo ministerijos duomenimis, iš viso buvo paveikta daugiau nei 190 skrydžių ir apie 30 tūkst. keleivių.
Lietuvos vadovai tokių balionų įskridimus į šalies oro erdvę vadina hibridine Minsko ataka.
Dėl to Vilnius mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Išimtys taikomos tik diplomatams, tranzitu į Kaliningradą vykstantiems rusams, į Lietuvą iš kaimyninės šalies grįžtantiems ES piliečiams.
