Nacionalinio saugumo komisija aptars, kaip sekasi kovoti su kontrabandiniais balionais

„Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje bus toliau aptariama situacija dėl meteorologinių balionų – įvertinta, kaip sekasi su šia problema tvarkytis, kokių dar papildomų priemonių gali prireikti“, – BNS sakė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
Taip pat bus diskutuojama, kaip efektyviausiai išspręsti klausimą dėl Lietuvoje ir ES registruotų vilkikų, kurie uždarius sieną su Baltarusija šiuo metu negali grįžti į Lietuvą.
Nacionalinio saugumo komisijos posėdžiui penktadienį pirmininkaus premjerė Inga Ruginienė, po to numatomas jos komentaras žiniasklaidai.
Komisija šiuo klausimu jau rinkosi praėjusią savaitę.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, spalio pabaigoje Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą, iš viso paveikiant apie pusantro šimto skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
