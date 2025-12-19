Žada: neatsipalaiduojame

„Pastarosiomis dienomis, jau galima sakyti, ir savaitėmis, balionų ir jų atžymų nefiksuojame, nepriklausomai nuo vėjo krypties, tačiau jokiu būdu dėl to neatsipalaiduojame. Suprantame, kad turime reikalą su autoritarine ir sunkiai prognozuojama valstybe, todėl išliekame budrūs, o tarnybos ir toliau dirba intensyviai“, – penktadienį spaudos konferencijoje teigė I. Dobrovolskas.
Premjerės atstovas padėkojo JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijai ir specialiajam pasiuntiniui Johnui Cole'ui (Džonui Koului) dėl jų pastangų valdant šitą situaciją. Taip pat pridūrė, jog stengiamasi dėti visas pastangas greičiau paleisti įkaitais laikomus vežėjų vilkikus Baltarusijoje.
„Tikimės ir dedame visas pastangas, kad šalies gyventojai didžiąsias metų šventes galėtų sutikti saugiai ir laisvai keliauti ten, kur nori. Tam dirba mūsų tarnybos, tam pasitelkiame ir jau minėtas diplomatines pastangas“, – sakė jis.
Lietuvos policijos departamento Pajėgų valdymo valdybos viršininkas Mantas Struckas teigė, jog šventiniu laikotarpiu bus skiriamas „ypatingas dėmesys“ pasienio rajonams, kuriuose gali būti vykdoma kontrabanda oro meteorologiniais balionais.
„Pasienyje, be abejo, budės ne tik daugiau policijos, bet ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos, muitinės kriminalinės tarnybos ir, be abejo, Lietuvos kariuomenės pajėgų“, – kalbėjo M. Struckas.
Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis taip pat pridūrė, jog Lietuvos kariuomenė tęsia savo paramą policijai.
„Kalbame apie Sausumos pajėgų, Karinių oro pajėgų ir Karo policijos karius, kurie kartu su policijos pareigūnais patruliuoja ir atlieka kitas, ne tik patruliavimo, užduotis. (...) Užduoties vykdymo grupes sudaro ne tik realiai ant žemės užduotis atliekantys kariai, bet ir budintys pajėgumai, pasirengę esant reikalui sustiprinti užduotis atliekančius karius“, – teigė jis.
„Visos užduotys yra vykdomos nepertraukiamai, dieną ir naktį, toliau, savaime suprantama, bus tęsiamos nepriklausomai nuo jokių švenčių ar kitų aplinkybių“, – pabrėžė kariuomenės atstovas.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę Vyriausybė dėl kontrabandinių balionų, kurie trikdo Vilniaus oro uosto veiklą ir kelia grėsmę civilinei aviacijai, paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Dėl nepakankamų civilinių institucijų pajėgumų galimoms grėsmėms užkirsti kelią, buvo nuspręsta kreiptis į Lietuvos kariuomenę dėl pagalbos policijai, sienos apsaugos ir viešojo saugumo tarnyboms.
Gruodžio 3 dieną Lietuvos kariuomenės vienetai pradėjo teikti paramą policijos pareigūnams, siekiant prisidėti prie kontrabandos balionais iš Baltarusijos užkardymo.
Suformuoti pajėgumai pasitelkti iš Sausumos pajėgų, Karo policijos, Karinių oro pajėgų ir Logistikos pajėgų karių, jie kartu su policijos pareigūnais atlieka užduotis.
Kariuomenė taip pat remia Valstybės sienos apsaugos tarnybą (VSAT) atliekant sausumos sienos apsaugos užduotis, Karinių oro pajėgų kariai vykdo kovinį budėjimą – antžeminės oro gynybos užduotį ties šalies siena su Baltarusija.
Užkardyti kontrabandą oro keliu vidaus reikalų ministro įsakymu yra sudaryta jungtinė tyrimo grupė, kurioje dirba VSAT, policijos, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.
BNS rašė, jog kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais trikdė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą. Paskutinį kartą dėl šios grėsmės darbą laikinai Vilniaus oro uostas buvo sustabdęs gruodžio 6-ąją.
Lietuvos politikai jau kurį laiką kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
