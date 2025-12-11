Siekiant stabdyti kontrabandinius balionus iš Baltarusijos, Seimas apsispręs dėl bausmių griežtinimo

Siūlomais pakeitimais griežčiau reglamentuojamas kontrabandos gabenimas pavojingu būdu. Juose norima numatyti nusikaltimų pavojingumą atitinkančias laisvės atėmimo bausmes, pašalinti galimybę už tokius nusikaltimus skirti pinigines baudas, numatyti, kad pavojingu būdu gabenama kontrabanda užtrauktų ne administracinę, o baudžiamąją atsakomybę.
Griežtesnė baudžiamoji atsakomybė grėstų už kontrabandą bet kokiomis priemonėmis, jei tai sukeltų pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiai įmonei, sutrikdytų saugų transporto eismą arba šiurkščiai pažeistų viešąją tvarką.
Už muitinei privalomų pateikti daiktų, akcizinių prekių, tarp jų ir cigarečių, kontrabandą numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo dviejų iki aštuonerių metų.
Tuo metu už ginklų, šaudmenų, sprogmenų kontrabandą grėstų nuo penkerių iki dešimties metų, už labai didelį narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekį – nuo ketverių iki dvylikos, už narkotikų žaliavų (prekursorių) – nuo ketverių iki septynerių, už radioaktyviųjų ir stipriai veikiančių nuodingųjų medžiagų – nuo trejų iki aštuonerių, už kenksmingų žmogaus sveikatai ar gyvybei produktų – nuo dvejų iki šešerių.
Baudžiamąjį Kodeksą taip pat siūloma papildyti nauju straipsniu, kuris išdėstytų atsakomybę už bet kokios transporto rūšies veiklos trikdymą, neteisėtai naudojant valdomas ar nevaldomas priemones, atsižvelgiant į tokio trikdymo pasekmes.
Tam, kas nevairuodamas transporto priemonės pažeidė transporto eismo tvarkos taisykles ir dėl to žuvo žmogus arba buvo sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata, grėstų areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Neteisėtai valdomą ar nevaldomą objektą panaudoję ir dėl to grėsmę sukėlę asmenys būtų baudžiami bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. Jei tokiu atveju būtų sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata, žmogus žūtų, grėstų laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų, jei dėl incidento žūtų du ar daugiau žmonių, grėstų kalėjimas nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
Seimas taip pat apsispręs ir dėl Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimų. Šiais siekiama numatyti galimybę taikyti kriminalinės žvalgybos priemones už naujai kriminalizuotas nusikalstamas veikas.
Pataisos parengtos reaguojant į Nacionalinės saugumo komisijos sprendimus neatidėliotinai griežtinti baudžiamąją atsakomybę, numatant adekvačias ir proporcingas laisvės atėmimo bausmes už visų rūšių kontrabandą, gabenamą pavojingu visuomenei būdu.
Kaip rašė BNS, pastaruoju metu išaugęs kontrabandos gabenimas iš Baltarusijos pasitelkiant balionus pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Oru gabenamos kontrabandos incidentai lėmė Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti iš savo šalies Lietuvoje registruotus vilkikus. Lietuvos vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
Naujausi komentarai