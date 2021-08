Prezidentas: afganistaniečius vertėjus evakavęs vienuoliktukas bus apdovanotas

„Aš galiu pasidžiaugti, kad mes iškėlėme iniciatyvą apdovanoti tą vadinamąjį šaunųjį vienuoliktuką tais apdovanojimais, kurių šie žmonės nusipelnė. Misija buvo sėkminga, misijos tikslai pasiekti ir pasiekti sklandžiai – be pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei“, – pirmadienį žurnalistams Pabradėje sakė šalies vadovas.

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas teigė, kad teikimai apdovanojimams jau yra pasirašyti.

„Teikimai tiems apdovanojimas, kuriuos teikia prezidentas, jau yra pasirašyti ir yra nukeliavę, aš manau, kad tai bus padaryta artimiausiu metu“, – kalbėjo ministras.

Jis taip pat sakė, kad bus vertinama ir galimybė skirti finansines paskatas, tačiau, anot jo, yra taisyklė, kad kariai gali būti skatinami materialiai tik kartą per metus.

„Kariškiai turi teisę gauti materialinį paskatinimą, premiją vieną kartą per metus. Jeigu kas nors gavęs, tai kaip ir iškrenta iš to sąrašo, tai dar šį klausimą pasižiūrėsime. Žinoma, visada yra ta galimybė“, – sakė A. Anušauskas.

Kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys sakė esantis labai dėkingas „Kabulo vienuoliktukui“, tačiau pabrėžė, kad prie misijos dirbo gerokai daugiau žmonių.

„Aš kaip kariuomenės vadas esu jiems labai, labai dėkingas. Dėl to, kad jie pirma – rizikavo, antra – kad jie tikrai yra profesionalūs, trečia – kad ten jie atliko darbą nuo pradžios iki pabaigos“, – teigė V. Rupšys.

„Kabulo vienuoliktukas“ buvo matomas, bet už jo stovėjo žmonių, kurie savo profesionalumu, savo darbu leido naktis ir dienas, kad „Kabulo vienuoliktukas“ įvykdytų tą misiją (...) Čia yra žmonių, kur be jų, be gynybos štabo, be ministerijos, jos vadovybės, „Kabulo vienuoliktukas“ nebūtų įvykdęs misijos, todėl aš skatinčiau ir tuos, kurie gali priimt sprendimus“, – pridūrė jis.

Kariuomenės vadas taip pat dėkojo ir prie misijos prisidėjusioms sąjungininkėms – Vokietijai bei Lenkijai, kurios gabeno evakuojamus afganistaniečius į Lietuvą.

Iš viso per dešimties dienų trukmės misiją vadinamasis „Kabulo vienuoliktukas“ padėjo pargabenti per 170 Lietuvai talkinusių afganistaniečių vertėjų su šeimos nariais, bėgančių nuo jų šalį perėmusių talibų. Jie laikinai apgyvendinti Raseinių rajono savivaldybėje.

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas pabrėžė, kad visų šių žmonių gyvybei grėsė pavojus.

Lietuvoje afganistaniečiai iš pradžių privalo pabūti karantine, vėliau prasidės migracijos procedūros dėl prieglobsčio suteikimo.

Lietuva misiją Afganistane vykdė beveik 20 metų – 2002–2021 metais, ten tarnavo apie 5000 karių, jie dalyvavo JAV vadovaujamoje operacijoje „Tvirta taika“ bei vykdė dvi pagrindines NATO operacijas: Tarptautinės saugumo paramos pajėgos (2002–2014 metais) ir „Tvirta parama“ (2015–2021 metais).

Afganistano kontrolę rugpjūčio viduryje, išvykstant paskutiniams JAV kariams, perėmė Talibanas, užėmęs sostinę Kabulą. Nuo to laiko išvykti iš Afganistano tapo sudėtinga.